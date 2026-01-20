Nella terza stagione di Forbidden Fruit, Kaya Ekinci rischierà di essere ferito da Hilmi Yildirim, il marito violento della new entry Leyla. Quest’ultima, invece verrà affrontata da Ender, per aver finto di essere la sua sorellastra.

Yildiz mette in salvo Leyla, Hilmi fa irruzione nell’azienda di Kaya

Prossimamente, entrerà in scena Ayse, una giovane che farà credere di chiamarsi Leyla Celebi, e di essere la sorellastra di Ender e Caner. In seguito, i telespettatori scopriranno che la ragazza ha assunto una falsa identità, per scappare dalle grinfie del marito Hilmi.

Ben presto, quest’ultimo rintraccerà la moglie e la rapirà per fargliela pagare. A mettere in salvo Ayse ci penserà Yildiz, dopodiché la farà nascondere negli alloggi della servitù di villa Argun.

Prima di darsi alla fuga, Ayse narcotizzerà Hilmi, il quale appena si risveglierà, irromperà nell’azienda di Kaya armato di pistola. Per fortuna, a evitare il peggio ci penserà Yigit, che si troverà insieme al padre appena ritrovato Kaya.

Hilmi arrestato, Leyla e Kaya si scambiano il loro primo bacio

Dopo aver aggredito Kaya, Hilmi finirà in carcere. A quel punto, Leyla confesserà a Kaya di aver rifiutato il suo corteggiamento in precedenza, con il timore che Hilmi potesse farle del male. Kaya rassicurerà Leyla, dandole un bacio appassionato nel suo ufficio, la quale non troverà ancora il coraggio di dirgli di chiamarsi Ayse in realtà.

Successivamente, la giovane farà i conti con Ender, appena saprà che è riuscita a conquistare il suo ex Kaya, fingendosi sua sorella. Ender sconvolgerà Leyla, dicendole che lei e Kaya sono genitori di Yigit. Leyla rimarrà delusa da Kaya, per non averle detto che Yigit è suo figlio.

Riepilogo: Yigit ha scoperto di essere figlio di Ender

Negli episodi andati in onda su Canale 5 nelle scorse settimane, Ender ha svelato al fratello Caner di aver abbandonato un figlio segreto in passato. Proprio dopo la confessione della donna, in città ha messo piede Yigit, alla ricerca dei suoi veri genitori. In particolare, il ragazzo ha scoperto di essere figlio della potente e ricca Ender Celebi, a seguito del funerale della madre adottiva. A quel punto, Yigit è stato spinto dal desiderio di conoscere le proprie origini.