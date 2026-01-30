Francesco Oppini, ospite a “La volta buona” nel salotto di Caterina Balivo, ha ripercorso la sua infanzia e adolescenza, segnate da episodi di bullismo legati alla notorietà di sua madre, Alba Parietti. Ha ricordato che, soprattutto alle medie e al liceo, veniva insultato con frasi pesanti e deriso per l’immagine pubblica della madre, ammettendo: “Non posso ripetere cosa mi dicevano a scuola, venivo insultato continuamente”. Ha descritto l’ingresso a scuola come un momento traumatico, con compagni che portavano giornali con la madre in copertina e cori da stadio, episodi che lo portarono a colpevolizzarla.

Tuttavia, grazie al supporto di uno psicologo, ha intrapreso un percorso che lo ha portato a comprenderla.

Il peso della notorietà e la difficoltà a sentirsi normale

Oppini ha raccontato di sentirsi spesso fuori posto, descrivendosi come “un ragazzo di campagna, stavo nel mio paesello con i miei amici, evitavo sigarette e drink. Ero felice così”. La fama della madre lo esponeva però a confronti costanti e dolorosi. Ha confessato che gli insulti erano diretti e offensivi, e che la sua figura veniva spesso messa in ombra da quella di Alba Parietti, rendendo difficile per lui sentirsi una persona normale e non solo il figlio di una celebrità.

Un percorso di consapevolezza e riconciliazione

Nel tempo, grazie a un percorso psicologico, Oppini ha superato il risentimento verso la madre e ha imparato a comprenderla.

Ha riconosciuto che l’averla colpevolizzata fu un errore, e oggi guarda al loro rapporto con maggiore serenità. Il racconto evidenzia un percorso di crescita personale e di elaborazione di un vissuto difficile, segnato dall’esposizione mediatica precoce e dalle sue conseguenze emotive. L’esperienza al Grande Fratello Vip ha ulteriormente contribuito a questo processo di maturazione e a una maggiore serenità nel gestire il rapporto con la madre e la propria immagine pubblica.