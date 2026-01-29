Gerry Scotti, volto noto della televisione italiana, è intervenuto pubblicamente per smentire categoricamente le voci su presunte relazioni con le Letterine. Le indiscrezioni, alimentate da alcune affermazioni di Fabrizio Corona, sono state definite dal conduttore come un sopravvalutarlo, mettendo così fine a speculazioni che circolavano da tempo nell’ambiente televisivo.

Le dichiarazioni di Scotti sulle presunte relazioni

Durante un’intervista, Gerry Scotti ha affrontato direttamente il tema delle presunte relazioni con le Letterine, le giovani protagoniste del programma televisivo Passaparola.

Il conduttore ha spiegato che tali voci sono infondate e non corrispondono alla realtà, sottolineando come nel corso della sua carriera abbia sempre mantenuto un comportamento professionale e rispettoso nei confronti delle colleghe. Ha inoltre aggiunto che le affermazioni di Fabrizio Corona, che hanno alimentato queste indiscrezioni, non trovano alcun riscontro nei fatti.

Il rapporto con il gossip e la reazione del conduttore

Gerry Scotti ha anche commentato il modo in cui il gossip spesso travisa la realtà, attribuendo ai personaggi pubblici storie e relazioni mai esistite. Il conduttore ha affermato di essere abituato a questo tipo di attenzioni mediatiche, ma ha voluto comunque precisare la sua posizione per rispetto verso il pubblico e le persone coinvolte.

Scotti ha ribadito che le sue relazioni professionali sono sempre state trasparenti e che le voci su presunti flirt con le Letterine sono solo frutto di esagerazioni.

Chi è Gerry Scotti

Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera come speaker radiofonico per poi affermarsi come presentatore di numerosi programmi di successo, tra cui Passaparola, Chi vuol essere milionario? e Caduta libera. La sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo lo ha reso un punto di riferimento per il pubblico e per molti colleghi.