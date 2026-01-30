Davide Maggio ha divulgato i nomi dei concorrenti che avrebbero partecipato al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini, prima che il conduttore scegliesse di ritirarsi dalle scene. Al timone della nuova versione del reality, confermata per il 2026, vi sarà in ogni caso Ilary Blasi.

Grande Fratello vip, tra i preannunciati concorrenti spuntano Todaro e Elia

Così come ha riportato Davide Maggio tra le ultime pubblicazioni in rete il cast dei concorrenti di Grande Fratello vip di Alfonso Signorini avrebbe compreso almeno 23 personaggi più o meno famosi che avrebbero confermato la disponibilità a partecipare al reality.

A quest'ultimi si aggiungevano 2 famosi rimasti indecisi sulla scelta di prendere parte al cast e 9 volti sconosciuti al pubblico televisivo.

Il cast del GF VIP: Anna La Rosa, Walter Zenga, Donatella Rettore, Raimondo Todaro e di Antonella Elia tra gli altri previsti. A loro si sarebbero poi aggiunti Enes Atak e Sahin Vural di Terra Amara, Armando Incarnato, Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Sara Gaudenzi di Uomini & Donne, tra gli altri previsti sempre per la versione anticipata in origine del reality con al timone Alfonso Signorini.

Il Gfvip sarà sotto la conduzione di Ilary Blasi

Tuttavia, non é chiaro se sarà comunque confermato il preannunciato cast dei concorrenti per il Grande Fratello vip 2026, la cui messa in onda é stata confermata sotto la conduzione di Ilary Blasi, in sostituzione del predecessore conduttore veterano, Alfonso Signorini.

Dopo il ritiro dalle produzioni Mediaset di Alfonso Signorini, giunto come una scelta volontaria da parte del conduttore a seguito all'accusa ricevuta da Antonio Medugno nel podcast di Falsissimo per violenza sessuale ed estorsione, Mediaset ha conferito la conduzione del reality a Ilary Blasi, annunciandola in un nuovo comunicato.

Secondo quanto si é appreso, il reality andrà in onda a partire da marzo 2026 e per sei settimane, mentre la produzione resterà nelle mani di Endemol Shine Italy, che si è detta pronta a realizzare "un Grande Fratello con un approccio nuovo, pur nel rispetto dell'identità del format".