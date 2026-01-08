Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico e personaggio televisivo originario di Caracas, critica le recenti manifestazioni promosse dalla Cgil e altre sigle a sostegno di Nicolás Maduro. Urtis, trasferitosi in Italia all’età di tredici anni, ricorda le drammatiche condizioni vissute in Venezuela sotto il regime, segnate da fame, violenza e perdita della proprietà. Si dichiara felice per la caduta del leader venezuelano.

Il chirurgo contesta con forza l’idea di chiedere la sua liberazione, definendola “pura follia”, e annuncia che celebrerà la fine della dittatura insieme ad altre connazionali in un ristorante venezuelano.

Il vissuto personale

Urtis racconta di aver vissuto in prima persona la repressione in Venezuela. La sua famiglia ha dovuto svendere gli immobili, la gente moriva di fame e la violenza era all'ordine del giorno. Ricorda che nei supermercati non c’era nulla da mangiare e che si rischiava la vita anche per un paio di scarpe. In questo contesto, definisce Maduro un dittatore e un criminale che ha impoverito un paese ricco di petrolio, accumulando ricchezze all’estero.

La critica alla sinistra

Il chirurgo critica poi le manifestazioni di piazza organizzate da Cgil, Anpi, Stop Rearm Europe e altre sigle, in particolare quella di lunedì scorso a Piazza Barberini a Roma, dove alcuni esuli venezuelani sono stati aggrediti mentre contestavano la richiesta di liberazione di Maduro.

Urtis contesta l’ignoranza di chi manifesta per un ideale politico senza conoscere la realtà vissuta in Venezuela.

La celebrazione della libertà

Urtis afferma che milioni di venezuelani, in patria e all’estero, festeggiano la fine della dittatura. Annuncia che, insieme ad Aída Yéspica e Delia Duran, andrà a festeggiare in un ristorante venezuelano. Esprime inoltre preoccupazione per la sinistra italiana, che a suo avviso ha perso la sua identità, e invita la Cgil a concentrarsi sui diritti dei lavoratori e anche degli imprenditori, piuttosto che sostenere regimi autoritari.

La sua posizione si inserisce in un contesto più ampio di celebrazioni da parte di esuli venezuelani per la caduta di Maduro, documentate in diverse città del mondo.