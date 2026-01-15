Quando è stata pubblicata la prima intervista di Ciro Solimeno sui contatti che avrebbe avuto con Martina De Ioannon nel periodo in cui la corteggiava a Uomini e donne, in tanti si sono chiesti come avrebbe reagito Gianmarco Steri a queste rivelazioni. Oggi, 15 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che la coppia sarebbe più unita che mai e che il barbiere non vorrebbe farsi condizionare da un episodio che risalirebbe a più di un anno fa.

Gli aggiornamenti sulla coppia

Da giorni sul web non si parla d'altro che delle rivelazioni di Ciro sui messaggi e le telefonate che ci sarebbero state tra lui e Martina nel periodo in cui si frequentavano a U&D.

Chi si aspettava che la ragazza rispondesse a tono all'ex fidanzato, rimarrà stupito nell'apprendere che in quasi una settimana non ha rilasciato nessuna dichiarazione su questa vicenda.

Neppure Gianmarco ha commentato l'accaduto, e in queste ore ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a spiegare perché la coppia non avrebbe intenzione di replicare al racconto dell'attuale tronista.

"Non si sono assolutamente lasciati", ha esordito l'esperto di gossip nel messaggio con il quale ha aggiornato i fan su come andrebbe la storia d'amore tra Steri e De Ioannon.

La frecciatina dell'esperto a Ciro

Stando a quello che ha rivelato Pugnaloni, tra Gianmarco e Martina sarebbe tutto ok e il loro silenzio non nasconderebbe né una crisi né tantomeno una rottura.

"Non intendono esaudire il desiderio di Ciro di portare visibilità riflessa al suo percorso a U&D. Gianmarco ha saputo tutto da lei e non si è fatto condizionare da una cosa che è accaduta più di un anno fa, punto", ha concluso l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Martina e Gianmarco proteggono il loro amore

Nel corso dell'ultima registrazione di U&D, Ciro si è lamentato del fatto che Martina non ha risposto alle sue rivelazioni e ha invitato il pubblico a prendere in considerazione che entrambi avrebbero commesso un errore sentendosi e vedendosi mentre partecipavano alla trasmissione.

La ragazza, però, non ha assecondato la richiesta dell'ex e ha continuato a vivere come ha sempre fatto, d'accordo con il fidanzato Gianmarco nel non dare attenzione ad un qualcosa che risalirebbe a più di un anno fa.