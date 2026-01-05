Giorgia Soleri potrebbe aver iniziato una nuova relazione. L'influencer ha postato su Instagram una foto che ha fatto subito pensare a un nuovo amore. Nell'immagine, scattata in ascensore, un ragazzo le dà un bacio sulla testa. Un gesto semplice, ma che i follower hanno interpretato come l'indizio di una nuova relazione dopo la fine della storia con Damiano David nel 2023. Ad alimentare le voci, anche la coincidenza con l’annuncio delle nozze di lui con Dove Cameron, anche se il post di Soleri è stato pubblicato due giorni prima.

Il post e le reazioni

Nel messaggio che accompagna la foto, Soleri scrive: “È stato l’anno in cui ho smesso di spiegarmi, di giustificare i miei limiti, il mio ritmo, le mie assenze. Ho capito che anche se il mondo ama correre, camminare è il più grande atto d’amore che possa fare verso me stessa”. E ancora: “Ho coltivato un campo solo mio, da condividere con chi è grato di attraversare i miei prati, e mi sono circondata di persone da cui non devo elemosinare affetto”. Parole che suggeriscono un momento di riflessione e apertura verso nuove relazioni, anche se restano volutamente vaghe.

Nuovo amore o immagine simbolica?

Tra i fan è partito il toto-nome, ma per ora non ci sono conferme ufficiali.

La foto in ascensore è l’unico elemento concreto, e non ci sono altri dettagli per identificare il ragazzo. Che la scelta di Soleri di condividere questo momento intimo sia un segnale di cambiamento? Per ora, resta solo un'ipotesi.

Al momento, quindi, non ci sono conferme di una nuova relazione. Tutto si basa sul post su Instagram e sulle interpretazioni dei follower.