In questi giorni sul canale YouTube di Giulia Salemi è stata pubblicata una nuova puntata di Non lo faccio x moda: l'ospite della prima intervista del 2026 è stata Nilufar Addati, popolare ex tronista di Uomini e donne. Le due hanno fatto un gioco che ha incuriosito molti i fan: senza fare nomi, le influencer hanno dato opinioni pungenti su diversi personaggi famosi: la conduttrice ha svelato solo l'identità di un tennista famoso che la sua ospite ha definito "brutto", Jannik Sinner.

I commenti pungenti su personaggi nascosti

Nell'intervista di oltre un'ora che ha rilasciato a Giulia Salemi, Nilufar Addati si è lasciata andare a commenti velenosi nei confronti di molti personaggi famosi.

La ragazza non ha fatto nomi, ma ha espresso giudizi severi sia sull'aspetto fisico che sul modo di fare degli uomini che le sono stati mostrati in foto dalla conduttrice.

"Per me è un tennista esteticamente brutto. Ha fascino per il suo successo, ma è brutto", ha detto l'ex tronista di Uomini e donne prima che la padrona di casa del format aggiungesse che stava parlando del più famoso esponente di questo sport.

"Vabbè, basta. Stiamo parlando di Jannik Sinner", ha chiosato Salemi infrangendo la regola del gioco secondo la quale non si dovrebbe svelare l'identità della persona che si sta commentando.

Il cantante criticato da Giulia e Nilufar

Un altro commento al veleno che hanno fatto le due influencer è quello su un ragazzo che nell'ultimo anno ha avuto molto successo anche grazie alla sua partecipazione a Sanremo.

"Lui è un cantante che non mi piace. Secondo me non si lava, fa poche docce. Alle giovani piace perché è rock", ha detto Nilufar senza fare nomi.

Nilufar idem (per me si riferisce a Olly)pic.twitter.com/RlNSsWfp7g — MariaB.🍫 (@b98_maria) January 12, 2026

La teoria dei fan sull'artista dell'ultimo Sanremo

Chi ha visto l'intervista di Nilufar a Non lo faccio x moda, ha provato a indovinare i personaggi che sono stati criticati nel gioco di fine puntata.

"Per me si riferisce a Olly", "Sicuramente il cantante è Olly", "Io ho capito perfettamente di chi parlava", "Il cantante è facile, Olly al 100%", "Tutti abbiamo pensato a Olly", si legge su X in questi giorni.

Le due hanno commentato anche diversi ex protagonisti di Uomini e donne, ma non hanno dato indizi così espliciti per far capire la loro identità.