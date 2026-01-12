Giulia Salemi e Pierparolo Pretelli un anno fa sono diventati genitori del piccolo Kian. Per omaggiare il suo primo anno di vita, l'influencer italo-persiana ha pubblicato uno scatto di famiglia accompagnato da una bellissima dedica: "Un anno di notti in bianco ma ti amiamo". La diretta interessata ha postato diverse stories della festa organizzata a casa.

La dedica di Giulia Salemi

"Un anno di notti in bianco ma ti amiamo come neanche immagini", queste le parole utilizzate da Giulia Salemi per fare gli auguri al suo piccolo Kian. La dedica è stata accompagnata da alcuni scatti di famiglia, da alcune foto che ritraggono il bambino e da alcuni momenti durante la festa di compleanno organizzata a casa.

Pierpaolo Pretelli ha invece preferito pubblicare alcune stories che riguardano il bambino e la festa.

Come mostrato dai genitori di Kian, alla festa hanno preso parte numerosi amici della coppia come Martina Hamdy, Elettra Lamborghini e Veronica Ferraro.

Numerosi i messaggi d'affetto da parte dei fan

Il post di Giulia Salemi è stato immediatamente preso d'assalto dai fan della coppia con numerosi messaggi d'affetto.

Alberto Matano ha messo un cuore, mentre Marina Di Guardo ha scritto: "Auguri, siete meravigliosi". Un fan ha scritto: "Buon primo compleanno piccolo Kian". Un'ulteriore fan ha invece commentato: "Buon compleanno al re di casa".

'Prelemi': dall'amore nato in tv, alla nascita di Kian

La favola d'amore dei "Prelemi" è nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip.

Dal primo momento in cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono visti all'interno del reality show è stato un vero e proprio colpo di fulmine: a Natale, c'è stato il loro primo bacio sotto il vischio. Terminata l'esperienza su Canale 5, la coppia ha proseguito la relazione fino ad intraprendere una convivenza. Tuttavia la coppia ha superato anche dei momenti difficili, tanto che la stessa influncer disse che lei e Pierpaolo stavano vivendo un momento di crisi ma che non c'entravano terze persone.

Superata la crisi, la coppia ha avuto modo di condividere la gioia più grande ovvero la nascita di Kian. Per quanto riguarda la 32enne si tratta del suo primogenito, mentre Pierpaolo è già padre di Leonardo avuto dalla precedente relazione con la modella Ariadna Romero.