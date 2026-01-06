Da alcune ore sul web si è diffusa un'indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso: si vocifera che Valentina Piscopo sarebbe stata contattata dalla redazione di Uomini e donne per il ruolo di tronista. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli a riguardo, ma Domenico D'Alterio ci ha tenuto a dire la sua su Instagram: l'ex concorrente del Grande Fratelo, infatti, ha punzecchiato l'ex compagna chiedendosi se avrebbe deciso di "traslocare" dalla porta rossa della casa alla poltrona rossa del dating-show di Canale 5.

Il rumor sui contatti con la redazione di Uomini e donne

Oggi, 6 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha riportato una voce che starebbe circolando da un po' dietro le quinte di Uomini e donne.

Si dice che la redazione del dating-show avrebbe messo gli occhi su Valentina, ex compagna di Domenico del Grande Fratello, e che le avrebbe già proposto il ruolo di tronista nella seconda parte dell'edizione 2025/2026.

Ovviamente per ora questo è solo un rumor da verificare, anche se maggiori informazioni potrebbero arrivare la prossima settimana dopo la scelta di Cristiana.

La stoccata a distanza dell'ex concorrente del Grande Fratello

Sono passate poche ore da quando si è sparsa la voce che la sua ex compagna potrebbe diventare tronista di Uomini e donne, ma Domenico si è già prodigato a realizzare e poi pubblicare un video con il suo commento.

"Dalla porta rossa al trono rosso? Interessante", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello in un breve filmato che ha postato sul suo account di Instagram il 6 gennaio.

Mimmo da scampia ha appena frecciato Valentina pic.twitter.com/lIOw1vKWln — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) January 6, 2026

Al momento non si sa se Valentina entrerà nel cast del dating-show di Canale 5, ma la frecciatina che le ha lanciato Domenico tramite i social sembrerebbe quantomeno avallare le chiacchiere che stanno circolando sul web di recente.

Pareri discordanti tra i fan del programma

L'indiscrezione sul possibile sbarco di Valentina a Uomini e donne, ha un po' diviso il pubblico: da un lato c'è chi sarebbe contento di vederla sul trono, dall'altro chi è convinto che non sarebbe adatta a questo ruolo.

"Ma cosa dite? Non può essere vero", "Sapevo che sarebbe finita così, le hanno dato troppo spazio al Grande Fratello", "Va lì per trovarsi un altro disagiato?", "Ma che roba è? Assolutamente no", "Molto prevedibile questa cosa", "Che brutta figura farebbe se accettasse", "Patetica", "Nel trono Classico sarebbe sprecata, meglio nel parterre Over", "Sapevo che Maria De Filippi non se la sarebbe lasciata sfuggire, è proprio perfetta per i suoi programmi", "La voglio nel trono Over, così prende pure la residenza e noi possiamo vederla litigare con Tina tutti i giorni", si legge su X in queste ore.