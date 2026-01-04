Dopo quasi un anno e mezzo, si è conclusa la storia d'amore tra Federica Petagna e Stefano Tediosi. I due ex concorrenti del Grande Fratello, infatti, si sono detti addio di recente ed è stata la ragazza ad annunciarlo su Instagram il 4 gennaio. La giovane ha accennato ad una differenza di valori e ad una visione opposta dell'amore tra le motivazioni che avrebbero portato alla rottura definitiva.

Il comunicato pubblicato sui social

Oggi, 4 gennaio, un'ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato la fine della relazione che stava vivendo da circa un paio d'anni.

Con una storia postata su Instagram, dunque, Federica ha confermato i rumor che circolavano da alcuni giorni sul suo privato: la storia con Stefano si è conclusa e ora lei si sente pronta a parlarne anche sui social.

"Con Stefano è finita. Dopo tante cose successe, ho capito che abbiamo valori e un'idea dell'amore completamente diversi. Nonostante tutto, porterò ciò che è stato nel cuore, senza rancore. Grazie a tutti voi per aver creduto nella nostra coppia", ha scritto la giovane sul suo account.

Il legame da Temptation Island al Grande Fratello

Federica e Stefano si sono conosciuti più di due anni fa nel corso dell'edizione di Temptation Island alla quale hanno partecipato: lei era nel cast con il fidanzato Alfonso, lui era uno dei single che avevano il compito di tentare le ragazze.

Dopo il viaggio nei sentimenti, tra i due è scoccata la scintilla e hanno cominciato a frequentarsi lontano dai riflettori.

Questo amore è stato raccontato anche al Grande Fratello, infatti gli autori hanno voluto nel cast Petagna, Tediosi e l'ex di lei, D'Apice.

Nel reality, però, il legame tra Federica e Stefano si è rafforzato e anche Alfonso ha trovato l'amore (tutt'ora fa coppia con Chiara Cainelli).

La rottura tra i giovani è arrivata in queste ore dopo un periodo in cui si vociferava che due ex concorrenti del GF erano vicini all'addio, anche se non si conosceva la loro identità.

Le altre coppie nate all'interno della casa

Se la storia d'amore tra Federica e Stefano è finita, quelle tra altri concorrenti dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello proseguono.

Mariavittoria e Tommaso sono fidanzati da più di un anno e ogni tanto si mostrano felici sui social, così come fanno quasi quotidianamente Helena e Javier per la gioia dei loro tantissimi sostenitori.

Yulia e Giglio sono un po' più riservati rispetto agli Helevier, infatti sono pochi i contenuti di coppia che postano su Instagram, ma tra loro dovrebbe essere tutto ok.

Anche Chiara e Alfonso sono sempre più innamorati e da pochi mesi sono andati a convivere e hanno adottato un animale domestico, un gattino.