Giulia Soponariu è reduce dell'esperienza al Grande Fratello: la 20enne di Torino si è piazzata al secondo posto, alle spalle di Anita Mazzotta. L'ex gieffina è pronta a debuttare come presentatrice durante una serata di cabaret al teatro Perla di Nova Gorica dove i protagonisti saranno tre comici di Zelig: Max Cavallaro, Gianluca Impastato e Fabrizio Fontana.

Nuova avventura per Giulia Soponariu

Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, Giulia Soponariu è pronta a farsi conoscere in altre vesti. La 20enne piemontese è pronta a debuttare come presentatrice ad un evento di cabaret presso il teatro Perla di Nova Gorica in programma il prossimo 20 febbraio 2026 alle 22 (i biglietti possono essere acquistati dal 19 gennaio 2026 presso il banco Privilege.

La serata prevede l'intrattenimento di tre comici provenienti da Zelig: Max Cavallaro, Gianluca Impastato e Fabrizio Fontana.

Dunque tutti coloro che hanno avuto modo di vedere Giulia 24 ore su 24 nella casa più spiata d'Italia, ora potranno vederla in veste di conduttrice. Non è escluso che per l'ex gieffina possano aprirsi nuove strade nel mondo dello spettacolo.

Il percorso dell'ex concorrente al GF

Giulia Soponariu nella casa del GF ha catturato l'attenzione dei telespettatori per il suo carattere pacato, ma al tempo stesso non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno.

All'interno del reality, la 20enne ha instaurato un bellissimo rapporto con Simone De Bianchi e Donatella Mercoledì ma anche con Anita Mazzotta e Jonas Pepe.

Per quanto riguarda la convivenza forzata con Grazia Kendi e Omer Elomari, Giulia ha avuto un rapporto caratterizzato da alti e bassi. Il giorno della finale, la giovane ha commosso tutti durante l'incontro con i suoi fratelli e sorelle minori: la concorrente ha rivelato che nonostante fosse ancora una bambina si è dovuta occupare dei suoi famigliari, a causa di un problema di salute che colpì un membro della famiglia. Ai suoi compagni d'avventura e ai telespettatori la 20enne ha anche raccontato di quando venne rapita a soli 3 anni e fu ritrovata dopo alcune ore: in poco tempo i sequestratori le avevano tagliato tutti i capelli per renderla irriconoscibile.