Da quando è scoppiato quello che in rete è definito il "caso Signorini", non ci sarebbero più certezze sul futuro del Grande Fratello. In questi giorni, infatti, Amedeo Venza ha svelato che l'edizione del reality prevista per marzo sarebbe in forte dubbio, anzi si vocifera che il format potrebbe non andare in onda per qualche anno. Molti personaggi famosi che avrebbero dovuto partecipare alla nuova stagione, inoltre, si sarebbero tirati indietro dopo le accuse che Fabrizio Corona ha mosso al conduttore.

L'indiscrezione sul futuro del Grande Fratello

Cosa ne sarà del Grande Fratello? I fan se lo stanno chiedendo da alcune settimane, in particolare da quando Fabrizio Corona ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Alfonso Signorini e da quando quest'ultimo si è autosospeso da Mediaset per poter affrontare la questione nelle sedi opportune.

Da qualche giorno si vocifera che il reality potrebbe non andare in onda in primavera, anzi i vertici di rete starebbero pensando di far riposare il format per un lungo periodo.

Amedeo Venza ha avallato questa teoria scrivendo su Instagram: "GF Vip verso l'archiviazione. La fonte è sempre più certa. Il programma non si farà e l'opzione più accreditata è quella di una sospensione di qualche anno".

Secondo l'esperto di gossip, dunque, a marzo non ci dovrebbe essere nessuna edizione Vip della storica trasmissione di Canale 5.

Le opinioni dei fan sui social

L'indiscrezione sull'annullamento (o sullo slittamento) della prossima edizione del Grande Fratello è stata molto commentata sui social.

"Questo 2026 è iniziato benissimo", "Per me tornerà a settembre", "Non possono farlo condurre a qualcun altro?", "Se l'edizione era stata confezionata da Signorini, ora devono rifare tutto dall'inizio", "No", "Non ci sono altri presentatori?", "Io sono felice", "Che cinema", "Questo si chiama karma", "Che peccato", "Menomale", sono i pareri contrastanti che hanno espresso gli utenti di X sull'incerto futuro del reality di Canale 5.

Nessun comunicato dalla rete

Ad oggi, 8 gennaio, non sono trapelate notizie certe sulla prossima edizione del Grande Fratello.

Prima che scoppiasse il "caso Signorini", Pier Silvio Berlusconi aveva accennato ad una concreta possibilità di rivedere il reality a marzo, ma col passare dei giorni la situazione sembra essersi bloccata.

Il fatto che molti personaggi famosi non vorrebbero accostare la propria immagine al format dopo quello che è stato raccontato da Fabrizio Corona (accuse ancora da dimostrare), renderebbe complicatissimo il lavoro di chi dovrebbe scegliere i concorrenti.