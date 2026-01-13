Quello che in rete è stato ribattezzato il "caso Signorini" non avrebbe cambiato i piani di Mediaset sul Grande Fratello Vip: stando a quello che riporta Fanpage il 13 gennaio, il ritorno del reality sarebbe confermato per il mese di marzo. Entro la prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato il nuovo conduttore del programma: si dice che Ilary Blasi sarebbe ad un passo dal ritorno alla guida del format del quale è stata padrona di casa dal 2016 al 2018.

Le ultime novità sul Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip si farà oppure no? I fan se lo stanno chiedendo da settimane, in particolare da quando Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset per potersi difendere dalle accuse di Fabrizio Corona sulle presunte avance ad alcuni ex concorrenti.

Oggi, 13 gennaio, sono trapelate nuove indiscrezioni sul futuro del reality e su chi potrebbe condurlo: si dice che la partenza del format sarebbe confermata per marzo, quindi la rete avrebbe deciso di confermare la nuova edizione nonostante tutto quello che si è detto e scritto nell'ultimo periodo.

Salvo ulteriori cambi di programma, dunque, le porte della casa più spiata d'Italia dovrebbero riaprirsi tra un paio di mesi e ad accogliere gli inquilini potrebbe essere una vecchia conoscenza del GF Vip.

Chi sostituirà Alfonso Signorini

Stando sempre alle informazioni che ha diffuso Fanpage il 13 gennaio, Mediaset avrebbe già individuato la persona che potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello Vip.

Si dice che entro la prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del format del quale è già stata padrona di casa dal 2016 al 2018: l'ex signora Totti, dunque, tornerebbe a raccontare la vita dei concorrenti dopo otto anni.

Ilary Blasi a un passo dal ritorno al #GFVIP: trattative alle battute finali. Programmazione confermata a Marzo.



Fonte: @fanpage #AscoltiTv pic.twitter.com/9kAck41A2Q — 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐳𝐢 (@Boomerissima) January 13, 2026

L'entusiasmo dei fan sui social

La notizia del possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip, ha sorpreso in positivo la maggior parte dei fan.

"Sono tornata a respirare, grazie Mediaset", "Che bello", "Non voglio illudermi, ma lo spero tanto", "Io prego per il ritorno del GF perché sui social c'è solo noia", "Io voto sì", "Incrocio le dita affinché sia tutto vero", si legge su X in queste ore.