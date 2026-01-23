Non c'è pace per il Grande Fratello: dopo quello che in rete è stato ribattezzato il "caso Signorini", si è detto e scritto di tutto sul futuro del reality di Canale 5. Le ultime novità che ha diffuso Fanpage in queste ore, ad esempio, parlano di uno stop di Mediaset all'edizione Vip che avrebbe dovuto debuttare all'inizio di marzo: al momento, infatti, la nuova stagione del format sarebbe rinviata a data da destinarsi.

Brutte notizie per i fan del Grande Fratello

Lo scontro legale che c'è in corso tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini avrebbe spinto i dirigenti Mediaset a prendere una decisione che non farà piacere al pubblico di Canale 5.

Stando a quello che hanno raccontato Grazia Sambruna, Andrea Parrella e Stefania Rocco, a marzo non dovrebbe andare in onda nessuna nuova edizione del Grande Fratello.

Il caos che hanno scatenato le accuse dell'ex re dei paparazzi allo storico presentatore del reality, infatti, avrebbe contribuito allo stop della rete alla stagione che avrebbe dovuto debuttare tra un mese e mezzo con Ilary Blasi alla conduzione.

Salvo ulteriori colpi di scena, dunque, il ritorno del GF Vip sul piccolo schermo sarebbe quantomeno rimandato ad un periodo più tranquillo, magari al prossimo autunno.

La reazione dei telespettatori

La notizia della momentanea cancellazione del Grande Fratello Vip dai palinsesti della prossima primavera, ha sorpreso in negativo tutti i fan che non vedevano l'ora di assistere alla nuova edizione.

"Sta andando tutto male", "Ci stanno togliendo tutto", "Io sto soffrendo"; "Non è possibile", "Ditemi che è uno scherzo", "E noi cosa faremo nei prossimi mesi?", "Mettete Ilary Blasi alla conduzione, non ci interessa di Signorini e Corona", "Maledetti", "Facciamo una rivoluzione", "Non lo posso accettare", "Tutto ma non questo", "Siamo finiti", si legge su X da quando si è saputo che le porte della casa più spiata d'Italia non dovrebbero riaprirsi a breve come si vociferava nell'ultimo periodo.

Dubbi sul futuro della trasmissione

Ad oggi, 23 gennaio, non si sa se e quando tornerà il Grande Fratello: la rete potrebbe decidere di far riposare il format fino al prossimo autunno, magari nella speranza che si calmino le acque attorno ad Alfonso Signorini.

Stando alle ultime indiscrezioni, anche l'Isola dei famosi sarebbe in forte dubbio: in primavera, dunque, Canale 5 potrebbe non proporre una nuova edizione di un reality per la prima volta dopo tantissimi anni.