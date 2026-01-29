Oggi, 29 gennaio, è arrivata la conferma ufficiale di Mediaset: il Grande Fratello Vip torna da metà marzo con un'edizione breve e molto intensa. Le anticipazioni che sono state date nel comunicato stampa diramato dalla rete, svelano che il reality durerà solo sei settimane e a condurlo sarà Ilary Blasi.

Le prime novità sul Grande Fratello Vip

Dopo mesi di indiscrezioni e dietrofront, è arrivata la conferma: il Grande Fratello Vip 2026 si farà.

Mediaset ha ufficializzato il ritorno del reality con un comunicato stampa che è stato diramato il 29 gennaio e che contiene alcune anticipazioni sul cast e sulla durata della prossima edizione.

La rete ha deciso di proporre al pubblico una stagione rinnovata e più breve dello storico format di Canale 5, in particolare le porte della casa più spiata d'Italia rimarranno aperte per sole sei settimane.

La nuova edizione del GF Vip, dunque, durerà meno di due mesi e per questo avrà ritmi più intensi rispetto a quelle che l'hanno preceduta nel recente passato.

solo sei settimane voglio piangere pic.twitter.com/bIrWnIlPzv — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) January 29, 2026

Il ritorno di Ilary Blasi

Mediaset ha anche confermato un'altra indiscrezione che circolava sul web da quando Alfonso Signorini si è autosospeso: a condurre la nuova edizione del Grande Fratello Vip sarà Ilary Blasi.

La presentatrice è già stata alla guida del reality di Canale 5 diversi anni fa, quindi conosce molto bene le dinamiche del format e sa come gestire i concorrenti dallo studio.

Le porte della casa si riapriranno a metà marzo: si dice che la prima puntata dovrebbe andare in onda martedì 17, ma la data ufficiale sarà comunicata a ridosso dell'esordio.

Il malcontento tra i fan

La notizia del ritorno del Grande Fratello Vip ha reso felici i telespettatori, ma la gioia è durata poco: sui social, infatti, in molti si stanno già lamentando del fatto che la prossima edizione del reality durerà meno di due mesi.

"Ma come solo sei settimane?", "Voglio piangere", "Che tristezza", "A questo punto era meglio non farlo", "Tutto molto bello, ma perché durerà così poco?", "Io Ilary Blasi voglio vederla per più tempo", si legge su X da quando Mediaset ha ufficializzato che la prossima stagione sarà molto più breve di quelle che sono andate in onda in passato.