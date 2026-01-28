Le porte della casa del Grande Fratello si riapriranno tra meno di due mesi, o meglio questo è quello che si vocifera in rete da alcuni giorni. Salvo ulteriori cambi di programma, il reality dovrebbe tornare in onda il 17 marzo con un'edizione Vip alla quale potrebbe partecipare un'ex tronista di Uomini e donne molto amata: Nilufar Addati sarebbe in lizza per un posto nel cast del format che quasi sicuramente sarà condotto da Ilary Blasi.

Il rumor sul cast del Grande Fratello Vip

Secondo quanto si legge sulla pagina Instagram di Reality Edition, nella casa del Grande Fratello potrebbe entrare una ragazza che il pubblico di Canale 5 apprezza e ricorda con affetto.

Si vocifera che una delle concorrenti della nuova edizione del reality Mediaset potrebbe essere Nilufar, popolare ex tronista di Uomini e donne e oggi affermata influencer.

La giovane sarebbe stata contattata per la stagione che dovrebbe debuttare martedì 17 marzo, ma al momento non si sa nient'altro del suo eventuale ritorno in televisione.

Nilufar Addati contattata per il gf vip pic.twitter.com/4ynJZszI9o — _adagio_ (@___adagio____) January 27, 2026

Le prime opinioni degli spettatori

I concorrenti del Grande Fratello Vip saranno svelati a ridotto dell'esordio su Canale 5, ma i fan si stanno già facendo un'idea sul cast che potrebbe animare la nuova edizione.

"Hanno contattato Nilufar? Che bello", "Ma volesse il cielo", "Lei sarebbe perfetta", "Vi prego, fatelo", "Non illudetemi", si legge su X da quando sono trapelate le prime voci sul possibile ingresso dell'ex tronista di Uomini e donne nella casa pià spiata d'Italia.

Le polemiche e le voci di ritorno di fiamma con Giordano

Nell'ultimo periodo sul web si è parlato molto di Nilufar per due motivi molto diversi: le critiche che ha rivolto ad alcuni Vip in un'intervista e un presunto riavvicinamento con lo storico ex Giordano.

All'inizio di gennaio, ad esempio, l'influencer è finita al centro delle chiacchiere per le cose poco carine che ha detto su una serie di personaggi famosi: Sinner è stato definito "brutto esteticamente e affascinante solo per fama", un cantante molto famoso "si lava poco, non fa molte docce".

Per quanto riguarda il ritorno di fiamma con il corteggiatore che la tronista ha scelto a Uomini e donne, per ora si tratta solo della speranza dei fan che non hanno mai smesso di credere nella coppia.