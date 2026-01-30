In queste ore Davide Maggio ha pubblicato la lista dei 23 concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe proposto a Mediaset per la nuova edizione del Grande Fratello Vip prima di autosospendersi. In quest'elenco figurano ben quattro protagonisti del passato e del presente di Uomini e donne: dal cavaliere Armando Incarnato alla tronista Sara Gaudenzi, fino ad arrivare alla coppia formata da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

L'elenco pubblicato in rete

Nella giornata di ieri, 29 gennaio, è arrivata la conferma che il Grande Fratello Vip andrà in onda da metà marzo e a condurlo sarà Ilary Blasi.

Fino a qualche settimana fa, però, i piani erano diversi: Alfonso Signorini avrebbe dovuto presentare la nuova edizione, e per questo avrebbe inviato alla rete l'elenco dei concorrenti e alcune novità pensate per migliorare lo show.

Nelle scorse ore questa lista è finita sul web (l'ha pubblicata Davide Maggio in anteprima), e i fan sono rimasti colpiti dalla presenza di ben quattro protagonisti del passato e del presente di Uomini e donne.

I personaggi scelti per il Grande Fratello Vip

Stando a quello che si legge sul web a meno di due mesi dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini aveva deciso di puntare su un discusso cavaliere del trono Over: Armando, infatti, figura nella lista dei personaggi che avrebbero dovuto partecipare al reality prima che il conduttore di autosospendesse.

In quest'elenco c'è anche una ragazza che attualmente è sul trono: si tratta di Sara, ex corteggiatrice di Flavio e protagonista del trono Classico di Uomini e donne dall'inizio della stagione.

Nella casa sarebbero dovuti entrare anche due amatissimi ex tronisti, nonché una delle coppie più chiacchierate dell'ultimo periodo: Gianmarco e Martina.

ma avevano cucinato benissimo, di cosa ci hanno privati,,,,,,, pic.twitter.com/me7r5TgqlI — Paola. (@Iperborea_) January 29, 2026

I commenti dei fan sui social

Il cast di Signorini ha già fatto il giro della rete, e molti fan sperano ancora che la maggior parte dei personaggi presenti in questa lista potranno partecipare lo stesso al Grande Fratello Vip.

"Ma avevano cucinato benissimo", "Fabrizio Corona ci ha rovinato tutto", "Il cast più iconico di sempre", "Todaro, Elia e Armando di Uomini e donne insieme, spero ancora in questo trash", "Magari qualcuno viene confermato lo stesso", "Karina Cascella la voglio vedere troppo nella casa", si legge su X in queste ore.