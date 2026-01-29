Giovedì 29 gennaio, Mediaset ha diffuso un comunicato in cui ha confermato il ritorno in prima serata del reality più longevo della tv: "Intorno alla metà di marzo Grande Fratello Vip tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi". E ancora: "La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva". Nella nota diffusa si legge che il programma durerà sei settimane, mentre Endemol Shine si impegnerà a rinnovare il format seppur senza snaturare la sua identità. Per quanto riguarda il cast al momento è tutto top secret, ma nei prossimo giorni non si escludono alcune anticipazioni in merito.

L'edizione "Vip" non era così scontata, dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo dal titolo Il prezzo del successo in cui lanciava pesanti accuse contro Alfonso Signorini. Nonostante il clamore mediatico intorno al reality, Mediaset ha deciso di non piegarsi e proseguire con la messa in onda del programma.

Il ritorno di Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip

Nel comunicato Mediaset c'è la conferma di Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip. Dunque si tratta di un ritorno per la conduttrice romana, visto che l'ultima edizione le fu tolta a causa di un litigio avvenuto in diretta proprio con Fabrizio Corona. Quest'ultimo era arrivato in casa per fare una sorpresa alla fidanzata dell'epoca Silvia Provvedi.

Successivamente però era andato in prima tv un botta e risposta tra la conduttrice e l'ex re dei paparazzi.

L'ultima apparizione televisiva di Blasi era stata a The Couple, ma il programma è stata chiuso a causa dei bassi ascolti ed il montepremi in palio è stato devoluto in beneficenza.

Entusiasmo da parte dei fan del reality

Su X, il ritorno del GFVip a marzo è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei fan del reality show. Non a caso quando si parlava di una cancellazione, sui social era finito in tendenza l'hashtag #SaveGF.

Un telespettatore ha detto: "Sono già seduta per sapere i nuovi concorrenti". Un altro utente ha detto: "Vaiiii, a marzo si torna a mangiare". Un ulteriore utente si è focalizzato sul ritorno di Ilary Blasi: "Felicissima per lei, se lo merita". Un altro utente ha aggiunto: "Ma in che senso si avrà un'edizione con ritmi intensi?". Infine c'è anche chi ha affermato: "Sei puntate del GF? Neanche il tempo di creare una dinamica".