Il Grande Fratello Vip si farà: è questa la notizia che sta impazzando in questi giorni sul web e che sta rendendo felici tutti i fan del programma. Oggi, 27 gennaio, Affari Italiani ha svelato il giorno in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata della nuova edizione del reality: l'esordio sarebbe previsto martedì 17 marzo e la padrona di casa dovrebbe essere Ilary Blasi, già al timone del format diversi anni fa.

Le novità sul futuro del Grande Fratello Vip

Da settimane circolano voci contrastanti sul Grande Fratello Vip: pochi giorni fa, ad esempio, si è detto e scritto che Mediaset avrebbe stoppato l'edizione prevista per la prossima primavera, ma le cose non starebbero davvero così.

Secondo quanto ha riportato Dagospia, i vertici di rete avrebbero confermato il ritorno del reality su Canale 5 nonostante quello che sul web è stato ribattezzato il "caso Signorini".

Oggi, 27 anni, è trapelata la data in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata della nuova stagione: si dice che il format dovrebbe tornare martedì 17 marzo, quindi dopo molti anni cambierebbe collocazione nel palinsesto settimanale perché non verrebbe più trasmesso il lunedì sera.

Un ritorno alle origini per la conduzione

Da quando Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, i fan hanno cominciato a chiedersi chi avrebbe preso il suo posto alla guida del Grande Fratello Vip.

Secondo le ultime novità, Mediaset avrebbe già scelto chi condurrà l'edizione prevista tra meno di due mesi: Ilary Blasi avrebbe sbaragliato la concorrenza di Veronica Gentili e si starebbe già preparando a tornare al timone del programma che conosce molto bene visto che lo ha presentato per anni.

I commenti degli spettatori su X

La notizia del ritorno del Grande Fratello Vip a metà marzo, ha un po' diviso il pubblico: da un lato c'è chi è felice di poter seguire una nuova edizione, dall'altro chi avrebbe preferito lo stop di cui si è vociferato nei giorni scorsi.

"Che bello", "Impossibile una stagione senza il GF", "Non lo guarderò", "Contenta del ritorno di Ilary Blasi, almeno è una conduttrice che non fa annoiare", "Bene così", "E chi lo guarderà?", si legge su X in questi giorni.