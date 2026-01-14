"Selvaggia Lucarelli possibile opinionista", questo il retroscena fornito da Fanpage in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto si apprende, Pier Silvio Berlusconi da tempo vorrebbe portare la giornalista a Mediaset. La stessa Lucarelli nei mesi scorsi quando era stata accostata al GF condotto da Simona Ventura aveva parlato di una "trattativa avviata troppo tardi".

Il retroscena

Sebbene a Mediaset sia scoppiato il "caso Signorini", la messa in onda del Grande Fratello Vip non dovrebbe avere alcun problema.

Stando ad un retroscena sul noto reality show infatti, oltre al ritorno alla conduzione da parte di Ilary Blasi ci sarebbe un'altra new entry: Selvaggia Lucarelli possibile opinionista.

Da tempo Pier Silvio Berlusconi vorrebbe portare la giornalista in Mediaset e pare che un primo contatto sia stato già avviato ai tempi del GF condotto da Simona Ventura. In quel caso, però, come confermato dalla stessa Lucarelli l'offerta sarebbe arrivata troppo tardi quindi non le era stato permesso di ragionarci su in modo adeguato.

L'ipotesi è che Selvaggia Lucarelli possa ricoprire il ruolo di unica opinionista all'interno del reality. D'altronde già nella precedente edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, la giornalista era stata chiamata in studio per commentare le dinamiche degli "honduregni". Inoltre l'azienda potrebbe proporre a Lucarelli di condurre un talk tutto suo.

Ilary Blasi verso la conduzione

La messa in onda del GFVip sembra programmata per marzo.

Alla conduzione sembrerebbe tornare Ilary Blasi: la conduttrice romana aveva condotto il reality dal 2016 al 2018. Nel corso degli anni aveva condotto l'Isola dei Famosi e successivamente The Couple (programma chiuso anticipatamente per i bassi ascolti).

Dunque Mediaset ha deciso di dare un'importante segnale con la messa in onda del programma più longevo della tv.

Esultano gli utenti per il ritorno del GFVip

Intanto su X, diversi utenti hanno appreso con grande entusiasmo il ritorno del GFVip sul piccolo schermo.

Un utente ha commentato: "Ma ci pensate che Ilary Blasi potrebbe tornare alla conduzione del GF grazie a Corona, quando in passato per colpa del litigio con lui le venne tolta la conduzione?

Questo è il racconto di una storia". Un altro ha affermato: "Selvaggia Lucarelli sarebbe un'ottima opinionista visto che è sempre pungente". Un altro fan del programma ha invece affermato: "Non vedo l'ora che le luci della casa si riaccendano".