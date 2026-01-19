Da mesi si vocifera che Martina De Ioannon sarebbe in lizza per un posto nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma lei ha sempre provato a smentire sostenendo di non essere mai stata cercata dagli autori. Oggi, 19 gennaio, Amedeo Venza ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne svelando che l'ex tronista, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno sarebbero stati contattati per partecipare alla stagione del reality che dovrebbe debuttare a marzo su Canale 5.

L'indiscrezione sui concorrenti del Grande Fratello Vip

Da giorni si dice che il Grande Fratello dovrebbe tornare con un'edizione Vip a marzo e che a condurla dovrebbe essere Ilary Blasi.

Nell'attesa di conferme ufficiali sulla data d'esordio e su chi sostituirà Alfonso Signorini, Amedeo Venza ha incuriosito i fan svelando un retroscena su tre personaggi famosi che potrebbero partecipare al format di Canale 5.

"Pensavate fosse tutto perduto? No! Il GF Vip ha ricontattato il trio Martina-Ciro-Gianmarco. Li vorrebbero tutti e tre nella prossima edizione", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 19 gennaio.

Il futuro di Ciro a U&D

Stando a quest'indiscrezione ancora tutta da confermare, gli autori del Grande Fratello Vip vorrebbero puntare su una dinamica che da oltre un anno sta appassionando il pubblico di Canale 5: gli intrecci amorosi tra Martina, Ciro e Gianmarco.

Il futuro di Steri e De Ioannon potrebbe essere tra le mura più spiate d'Italia, invece quello di Solimeno dovrebbe essere ancora a U&D perché solo una settimana fa ha deciso di non abbandonare il trono, quindi almeno per i prossimi tre/quattro mesi dovrebbe essere impegnato con le registrazioni del dating-show.

Come va la storia d'amore tra Martina e Gianmarco

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile partecipazione di Martina e Gianmarco al Grande Fratello Vip, i loro fan stanno gioendo vedendoli sempre più uniti e innamorati.

Le rivelazioni che ha fatto Ciro a U&D sui contatti che avrebbe avuto con De Ioannon durante il trono (nel periodo tra novembre e dicembre 2024), infatti, non hanno minimamente scalfito il rapporto tra la ragazza e il suo attuale fidanzato, come dimostrano le foto e i video che lei ha postato su Instagram nel weekend.