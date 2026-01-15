Le porte della casa del Grande Fratello dovrebbero riaprire tra meno di due mesi, o meglio questo è quello che si vocifera in rete in questi giorni. Se Ilary Blasi sarebbe vicinissima al ritorno alla conduzione, una popolare tiktoker sarebbe stata cercata dagli autori per il ruolo di concorrente: Lorenzo Pugnaloni ha svelato che Rita De Crescenzo potrebbe partecipare alla stagione il cui esordio è previsto a marzo.

Il rumor che accende il pubblico

Da giorni si rincorrono notizie e indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip: si dice, ad esempio, che Ilary Blasi sarebbe stata scelta per sostituire Alfonso Signorini alla conduzione e che mancherebbe solo la firma sul contratto prima di darne l'annuncio ufficiale.

Oggi, 15 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha svelato il nome di un personaggio famoso che potrebbe trasferirsi nella casa più spiata d'Italia a partire da marzo.

"Rita De Crescenzo è stata cercata come concorrente, quindi è probabile che sarà al GF Vip", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram poche ore fa.

Cosa sta cucinando Ilary Blasi pic.twitter.com/Jh64VLziWl — Che aria tira❔ (@cheariatira) January 15, 2026

Il parere dei fan del Grande Fratello

L'indiscrezione sul possibile ingresso di Rita De Crescenzo nella casa del Grande Fratello Vip, è stata accolta con stupore e qualche critica dai fn del programma.

"Cosa sta cucinando Ilary Blasi, adoro", "Ma davvero?", "Questa ce la ritroviamo ovunque ormai", "Ancora gente senza neuroni", "Che differenza ci sarebbe tra lei e i personaggi che invitava Barbara D'Urso nei suoi programmi ritenuti trash?

Nessuna"; "Lei, Martina De Ioannon e Ilary Blasi insieme, pazzesco", "Si preannuncia già la migliore edizione del GF Vip", "Farà lo stesso il 15% di share", si legge su X in queste ore.

Debutto previsto per l'inizio di marzo

Salvo colpi di scena o improvvisi cambi di programma, il Grande Fratello Vip tornerà in onda tra meno di due mesi.

Secondo recenti indiscrezioni, la prima puntata della nuova edizione dovrebbe essere trasmessa in tv all'inizio di marzo, molto probabilmente lunedì 2.

La padrona di casa dovrebbe essere Ilary Blasi, che ha già condotto il reality dal 2016 al 2018 ed è amatissima dal pubblico di Canale 5, invece sui concorrenti al momento circolano solo voci tutte da confermare.