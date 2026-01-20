Grazia Di Michele ha espresso il suo dispiacere per non essere stata invitata allo speciale televisivo “Ornella senza fine”, dedicato a Ornella Vanoni e trasmesso su Nove. In un post su Facebook rivolto a Fabio Fazio, la cantautrice ha sottolineato il legame personale e professionale che la univa alla Vanoni, definendolo un “bagaglio di ricordi legati con fili d’oro”. Ha aggiunto che sarebbe stato opportuno uno “strappo alla regola” per includere in tv storie artistiche autentiche, anche se non conformi agli standard degli “hype” contemporanei.

La critica di Grazia Di Michele

Di Michele ha criticato la tendenza della televisione a privilegiare artisti con molti stream e un’immagine adatta a ogni tipo di evento, da Sanremo ai concerti di Natale, passando per Battiti Live o manifestazioni religiose. Secondo lei, questa logica esclude voci con una storia profonda e un valore affettivo, come la sua, che avrebbe potuto offrire un omaggio più personale e significativo a Vanoni.

L’amicizia e l’occasione mancata

La cantautrice ha ribadito che, pur non rivendicando un diritto maggiore rispetto agli altri ospiti, la sua esclusione ha lasciato un senso di amarezza. Ha sottolineato che Ornella Vanoni ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, e che ricordarla attraverso un evento percepito come omologato le è sembrato in contrasto con la sua natura.

Al momento non risultano conferme indipendenti che approfondiscano il contesto della scelta degli ospiti o eventuali motivazioni ufficiali da parte della produzione.

Chi è Grazia Di Michele

Grazia Di Michele è una cantautrice e insegnante di canto, attiva fin dalla fine degli anni Settanta. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e ha insegnato per molti anni nella scuola televisiva “Amici di Maria De Filippi”. Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Ornella Vanoni, e ha ricevuto premi come il Lunezia e il Mia Martini per il valore dei suoi testi e della sua interpretazione.