Quando andrà in onda la sfida tra Helena Prestes e Javier Martinez a Celebrity Chef? I fan se lo stanno chiedendo da mesi, ma non hanno ancora una risposta certa. La nuova edizione del programma condotto da Alessandro Borghese è iniziata da diverse settimane, ma gli Helevier non figurano nella lista degli ospiti delle prossime puntate: la gara ai fornelli tra la modella e il pallavolista, dunque, non sarà trasmessa in tv prima del 2 febbraio.

Slitta ancora l'ospitata di Helena e Javier su Tv8

I fan di Helena e Javier sanno da tempo che i due hanno registrato una puntata di Celebrity Chef, ma brancolano nel buio per quanto riguarda la data in cui quest'appuntamento sarà trasmesso su Tv8.

La nuova edizione del format condotto da Alessandro Borghese è iniziata a metà gennaio, ma degli Helevier non c'è traccia nelle liste degli ospiti: questa settimana, ad esempio, si sfideranno Anna Pettinelli e Irene Grandi, Kristian Ghedina e Giorgio Rocca, Massimo Ceccherini e Flavia Vento.

La gara tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, dunque, slitta ancora e non andrà in onda prima di lunedì 2 febbraio.

L'amore a distanza

Nell'attesa di rivederli in televisione, i fan di Helena e Javier li stanno seguendo sui social e ogni giorno scoprono qualcosa di nuovo sui loro beniamini.

La modella è in Brasile da più di una settimana, ma sta coltivando la sua storia d'amore con messaggi e videochiamate a tutte le ore.

"Gli scrivo sempre, ogni minuto. Forse lo disturbo troppo", ha raccontato Prestes nel corso di una diretta che ha fatto su TikTok di recente.

Conto alla rovescia per l'anniversario

La storia d'amore tra Helena e Javier è cominciata nella casa del Grande Fratello, e i fan più affezionati ricordano anche il giorno preciso in cui i due hanno deciso di essere più che amici.

Nel fandom degli Helevier cresce l'attesa per quello che accadrà il 7 febbraio: tra un paio di settimane, infatti, sarà un anno dall'inizio di una delle relazioni più apprezzate e seguite dell'ultimo periodo.

Non si sa ancora se Prestes rientrerà in Italia in tempo per festeggiare con il fidanzato, ma sicuramente i due troveranno il modo di celebrare quest'importante traguardo anche a distanza.