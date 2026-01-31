I fan aspettavano questa reunion e finalmente sono stati accontentati: nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, Helena Prestes e Javier Martinez si sono rivisti dopo quasi tre settimane. A confermare l'incontro è stata la modella con una foto che ha postato sui social: si tratta di un semplice scatto della sua mano intrecciata a quella del fidanzato in macchina, probabilmente mentre stavano rientrando nella loro abitazione di Terni.

La fotografia che fa esultare i fan di Helena e Javier

Com'è noto, Helena ha passato le ultime settimane in Brasile per accudire il padre (ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente) ed è rientrata in Italia solo poche ore fa.

Dopo aver fatto tappa a Milano per meno di un giorno, Prestes è salita su un treno che l'ha riportata a casa: il 31 gennaio, infatti, la modella è tornata a Terni e ad accoglierla c'era Javier.

La foto che la 35enna ha pubblicato su Instagram al suo arrivo in città (lo scatto della sua mani stretta a quella del fidanzato in macchina), ha fatto esultare tutto il fandom di quelli che da oltre un anno sul web vengono chiamati gli Helevier.

i pianeti sono di nuovo allineati💫 #helevier pic.twitter.com/hIrHXjMZt5 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 31, 2026

La gioia dei sostenitori della coppia

La notizia che Helena e Javier sono di nuovo insieme ha reso felici le tantissime persone che da più di un anno li seguono e li supportano tramite i social.

"I pianeti si sono riallineati", "Un intreccio di mani può far commuovere? Sì", "Felice per loro", "Siamo commossi", "Finalmente", "L'importante è che sono insieme", "Cuccioli", "Chissà quanto si sono mancati", "Evviva l'amore", si legge su X in queste ore.

L'anniversario dell'aereo che ha fatto nascere gli Helevier

A commuovere ancora di più i fan, è una coincidenza piuttosto singolare: Helena e Javier si sono ritrovati nel giorno in cui cade un anniversario molto importante per il loro amore.

Il 31 gennaio 2025, infatti, sulla casa del Grande Fratello è passato un aereo con il messaggio che ha dato la scossa a Martinez: "O Brasil o nada", si leggeva sullo striscione che familiari e amici avevano inviato al pallavolista per aiutarlo a rendersi conto che Prestes non era solo un'amica come lui sosteneva da mesi.

Una settimana dopo, per la precisione il 7 febbraio, sono nati gli Helevier.