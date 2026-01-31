I fan aspettavano questa reunion e finalmente sono stati accontentati: nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, Helena Prestes e Javier Martinez si sono rivisti dopo quasi tre settimane. A confermare l'incontro è stata la modella con una foto che ha postato sui social: si tratta di un semplice scatto della sua mano intrecciata a quella del fidanzato in macchina, probabilmente mentre stavano rientrando nella loro abitazione di Terni.

La fotografia che fa esultare i fan di Helena e Javier

Com'è noto, Helena ha passato le ultime settimane in Brasile per accudire il padre (ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente) ed è rientrata in Italia solo poche ore fa.

Dopo aver fatto tappa a Milano per meno di un giorno, Prestes è salita su un treno che l'ha riportata a casa: il 31 gennaio, infatti, la modella è tornata a Terni e ad accoglierla c'era Javier.

La foto che la 35enna ha pubblicato su Instagram al suo arrivo in città (lo scatto della sua mani stretta a quella del fidanzato in macchina), ha fatto esultare tutto il fandom di quelli che da oltre un anno sul web vengono chiamati gli Helevier.

La gioia dei sostenitori della coppia

La notizia che Helena e Javier sono di nuovo insieme ha reso felici le tantissime persone che da più di un anno li seguono e li supportano tramite i social.

"I pianeti si sono riallineati", "Un intreccio di mani può far commuovere? Sì", "Felice per loro", "Siamo commossi", "Finalmente", "L'importante è che sono insieme", "Cuccioli", "Chissà quanto si sono mancati", "Evviva l'amore", si legge su X in queste ore.

L'anniversario dell'aereo che ha fatto nascere gli Helevier

A commuovere ancora di più i fan, è una coincidenza piuttosto singolare: Helena e Javier si sono ritrovati nel giorno in cui cade un anniversario molto importante per il loro amore.

Il 31 gennaio 2025, infatti, sulla casa del Grande Fratello è passato un aereo con il messaggio che ha dato la scossa a Martinez: "O Brasil o nada", si leggeva sullo striscione che familiari e amici avevano inviato al pallavolista per aiutarlo a rendersi conto che Prestes non era solo un'amica come lui sosteneva da mesi.

Una settimana dopo, per la precisione il 7 febbraio, sono nati gli Helevier.
© RIPRODUZIONE VIETATA