Sono diventate quasi all'ordine del giorno le live su TikTok degli Helevier, o meglio quelle che fa Helena Prestes e alle quali partecipa spesso anche Javier Martinez. Da un paio di mattine, infatti, la modella intrattiene i suoi fan per circa un'ora con chiacchiere, spacchettamenti di regali, confidenze sui progetti futuri e con momenti di gioco con il fidanzato: queste dirette vengono seguite da migliaia di utenti, segno che la vita quotidiana della coppia appassiona e intessa a distanza di più di un anno dall'avventura al Grande Fratello.

Risate e momenti di riflessione nelle live degli Helevier

Sono passati molti mesi da quando è finita l'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato Helena e Javier (anzi, nel frattempo ce ne è stata anche un'altra Nip), ma l'amore dei fan nei loro confronti è aumentato invece che diminuire.

Per ringraziare le tantissime persone che continuano a seguirli anche se non appaiono in tv da tempo, gli Helevier condividono una parte della loro quotidianità nelle live che fanno quasi ogni giorno su TikTok.

La modella, in particolare, si diverte a mostrare alcuni momenti della vita di coppia in diretta: il 6 gennaio, ad esempio, Prestes ha intrattenuto i follower facendo un trattamento di skincare al fidanzato.

Helena, però, è solita confidarsi con i suoi sostenitori sui sogni che ha o sui progetti che fa per il futuro, e anche per questo motivo è amatissima e ogni sua live è seguita da migliaia di persone.

L'amore dei fan per la coppia nata al Grande Fratello

Le live degli Helevier sono apprezzatissime da chi li segue, e loro sembrano consapevoli di questo.

"Ci stanno dando tutto con queste dirette", "Bello vedervi nella vostra vita", "Siete speciali, vi meritate il meglio", "Voglio vedervi sempre così sorridenti e scherzosi", "Il loro sorriso è contagioso", "La felicità produce altra felicità", "Lui si fa fare di tutto, pure la skincare", "Anche io voglio una Helena nella vita", "Cosa non si fa per amore, vero Javier?", si legge su X al termine dell'ennesima diretta della coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello quasi un anno fa.

Le parole di Mariavittoria a difesa di Helena

In questi giorni si è parlato degli Helevier anche per la reunion che c'è stata tra loro e i Tommavi, un'altra coppia del Grande Fratello 2024/2025.

Dopo la partita di pallavolo che si è giocata nel palazzetto di Terni, i quattro amici sono andati a cena e hanno condiviso alcuni momenti della serata in diretta su TikTok.

Ad un certo punto Mariavittoria si è esposta per difendere Helena dai messaggi negativi che le stavano scrivendo e ha detto: "Ma quanto rompete, e basta. Siete solo delle bigotte e rimarrete brutte per tutta la vita".