Tra pochi giorni Helena Prestes e Javier Martinez festeggeranno il loro primo anniversario, ma in rete c'è chi sostiene che i due sarebbero già pronti a fare un passo importante. Deianira Marzano, infatti, ha confermato le voci secondo le quali gli Helevier sarebbero pronti a convolare a nozze e anche a mettere su famiglia, proprio come tutte le coppie che si amano.

Le novità sugli Helevier

In questo periodo Helena e Javier sono lontani, ma il loro amore non è stato affatto scalfito dalla distanza.

Negli ultimi giorni gli Helevier si sono scambiati dediche e dolci parole sui social, segno che si mancano e che non vedono l'ora di riabbracciarsi.

Il 7 febbraio, inoltre, i due festeggeranno un anno di fidanzamento e i loro fan sperano che potranno festeggiare insieme nella casa dove convivono, a Terni.

Prestes e Martinez hanno già anticipato che il prossimo anno si trasferiranno a Lecco, e in rete circolano diverse indiscrezioni sui progetti che avrebbe la coppia per un futuro non troppo lontano.

Il commento dell'esperta su Helena e Javier

Da alcuni giorni sul web si parla degli Helevier e di cosa sognerebbero per il loro futuro, soprattutto nell'ambito privato.

Interpellata dai suoi follower sui progetti di una delle coppie più amate del Grande Fratello, Deianira Marzano ha svelato: "Confermo che sognano le nozze e di mettere su famiglia.

Si amano molto, e come tutti quelli che si amano vogliono sposarsi e avere dei figli".

L'esperta di gossip, dunque, ha dato quasi per certo il fatto che tra non molto Prestes e Martinez potrebbero annunciare la data del loro matrimonio o un'altra bellissima e lieta notizia.

Lo scambio di dediche a distanza

Helena è in Brasile da poco più di una settimana (è tornata nella sua terra d'origine per stare accanto al papà dopo un incidente), e non c'è stato un giorno in cui non ha dedicato parole d'amore al suo Javier.

Sabato scorso, ad esempio, la modella ha fatto il tifo per il fidanzato che era impegnato con una partita di pallavolo in trasferta: Prestes ha guardato il match in streaming e poi si è complimentata con la sua dolce metà per aver trascinato la squadra verso la vittoria.

"Congratulazioni amore mio", ha scritto la 35enne sui social.