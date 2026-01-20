Si allunga l'attesa dei fan che non vedono l'ora di rivedere Helena Prestes e Javier Martinez in televisione. La puntata di Celebrity Chef dedicata alla coppia ribattezzata gli Helevier, infatti, non andrà in onda neppure questa settimana. Per scoprire come è andata la sfida ai fornelli tra la modella e il pallavolista, i telespettatori dovranno attendere almeno lunedì 26 gennaio.

Lunga attesa per rivedere Helena e Javier in televisione

Dall'estate scorsa i fan di Helena e Javier aspettano di sapere quando rivedranno i loro beniamini sul piccolo schermo, ma non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva.

La coppia che si è formata nel corso dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello, infatti, si è sfidata ai fornelli in una puntata della nuova stagione di Celebrity Chef, ma ad oggi non si sa quando sarà trasmessa su Tv8.

Sui social sta circolando l'elenco degli ospiti di questa settimana, e di Prestes e Martinez non c'è traccia: salvo colpi di scena, dunque, il confronto tra la modella e il pallavolista andrà in onda dopo il 26 gennaio (potrebbe essere quel lunedì oppure nei giorni successivi).

I commenti sui social

La nuova edizione di Celebrity Chef è iniziata da quasi due settimane, quindi è probabile che la puntata dedicata alla sfida tra Helena e Javier andrà in onda più avanti per far crescere la curiosità su cosa hanno combinato i due in cucina.

"Non li vedremo neanche questa settimana, speriamo nella prossima", "Per me li hanno messi nell'ultima puntata", "Meglio dai, almeno la guarderanno insieme quando andrà in onda", "Uffa", "Sanno che saremo in tanti, per questo ci stanno facendo aspettare", "Non vedo l'ora", si legge su X in questi giorni.

Il supporto a distanza tra gli Helevier

Da alcuni giorni Helena e Javier sono lontani, nel senso che lei è volata in Brasile per stare accanto al padre (vittima di un incidente e attualmente ricoverato in ospedale) e lui è rimasto a Terni.

Nonostante le distanza, gli Helevier non perdono l'occasione per scambiarsi dediche e parole d'amore sui social: la modella, ad esempio, ha commentato il video di uno shooting del fidanzato dicendogli che sicuramente sarà il primo di tanti altri che farà.