Dopo lunghe ore di ansia e paura, Helena Prestes ha ritrovato il sorriso: il padre, di cui non si avevano notizie da giorni, è stato rintracciato in Brasile ed è stata la stessa modella a comunicarlo ai fan sui social. L'ex concorrente del Grande Fratello ci ha tenuto a ringraziare le tantissime persone che si sono prodigate per aiutare lei e la sua famiglia anche a distanza.

Il messaggio di Helena che rassicura i fan

Sono passate poche ore da quando Helena ha chiesto aiuto ai fan per ritrovare il padre, soccorso in Brasile dopo una brutta caduta davanti ad una macelleria.

La modella ha raccontato di non avere notizie del papà da un po' di tempo, e anche i suoi familiari non sapevano in quale ospedale fosse stato portato.

In serata, però, Prestes ha fatto un'altra comunicazione molto importante, stavolta positiva: "Ciao a tutti, abbiamo trovato il mio papà. Ancora non si sa il suo stato. Grazie a tutti, veramente. Il vostro aiuto è stato importante per risolvere le cose velocemente".

La gioia dei fandom della modella

I fan di Helena hanno sofferto con lei per la sparizione del padre, e si sono mobilitati in ogni modo per provare ad aiutare tutta la famiglia Prestes.

"Finalmente sono arrivate buone notizie", "Felice per lei", "Molto bene", "Sono davvero contenta", "Menomale", "Ottima notizia", "Grazie a Dio", "Sapevo che sarebbe andata bene", si legge su X in queste ore.

La risposta di Javier agli haters

Il 14 gennaio si è parlato degli Helevier anche per un altro motivo, molto più futile di quello sulla sparizione del papà di Helena.

Tramite il proprio account Instagram, infatti, Javier ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti delle persone che continuano a dubitare del suo sentimento per la modella, le stesse che si inventerebbero storie inesistenti pur di provare a mettergli i bastoni tra le ruote.

"Tirate fuori tutti, tanto anche questa volta i vostri piani falliranno. Ho posato il telefono alle 23:57, quindi è inutile che inventate cose. Se volete, potete continuare perché mi diverto parecchio a vedervi snervare", ha scritto il pallavolista in una storia che ha pubblicato in mattinata sul suo profilo social.