Su X, Helena Prestes si è resa protagonista di uno sfogo nei confronti di alcuni hater che gli avrebbero fatto segnalare la sua pagina di uncinetto: "Sono basita". A detta della modella, gli artefici sarebbero alcune persone che l'hanno presa di mira da quando ha partecipato al Grande Fratello. Amareggiata per quanto accaduto Prestes ha chiesto aiuto ai suoi fan su come riavere la pagina.

Lo sfogo di Helena

Nella mattinata di venerdì 9 gennaio, Helena Prestes ha pubblicato su X un duro sfogo in cui ha esordito: "Io non ci posso credere che ancora gente di reality viene a denunciare il mio account di uncinetto, sono basita".

E ancora: "Non so nemmeno cosa fare perché non mi è mai capitato e quindi non so nemmeno come recuperarli". Infine la modella ha concluso chiedendo il perché di un azione simile da parte di alcuni hater: "Per quale motivo l'avete fatto?".

In realtà non è la prima volta che l'ex concorrente del Grande Fratello ha a che fare con i suoi detrattori.

La solidarietà dei fan

In seguito alla sfogo di Helena, diversi fan su X hanno scritto un commento di supporto.

Un fan ha scritto: "Cara Hele, li spinge l'invidia e la gelosia di tutto quello che stai facendo". Un altro ha aggiunto: "È orribile cosa ti hanno fatto. Invidia, cattiveria, odio. Il lavoro di tanti anni non si tocca". Tra i vari utenti c'è chi ha consigliato a Prestes di passare per vie legali: "Stanno esagerando" e chi invece si è augurato che la pagina oscurata possa essere recuperata. Un utente ha commentato: "C’è troppa gente frustrata e incattivita". Tra i fan c'è chi ha avanzato delle ipotesi su chi possa aver segnalato la pagina e chi ha commentato: "È evidente che dietro ai tuoi successi ci sia tanta di quella invidia al punto da portarle a commettere gesti simili".

Prestes-Martinez: pronti a comprare casa insieme

Nei giorni scorsi, Helena Prestes ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritraeva al lago ed aveva inserito l'emoji di una fatina e una casa con scritto "Lecco".

In modo indiretto, la modella ha comunicato ai suoi fan che insieme al compagno Javier Martinez sono in procinto di comprare casa insieme.

Attualmente la coppia vive a Terni, in quanto Martinez milita nella squadra di pallavolo locale.