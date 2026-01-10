Da alcuni giorni sul web si sta parlando molto degli attacchi che Helena Prestes starebbe subendo da parte dei suoi haters, in particolare una serie di segnalazioni che avrebbero portato alla sospensione dell'account Instagram di un suo brand. Deianira Marzano si è esposta in modo netto su questa vicenda, e ha condannato il comportamento delle persone che starebbero cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla modella sabotando il suo lavoro o criticando il fidanzato Javier Martinez.

I profili social sospesi e le polemiche

Da giorni Helena deve fare i conti con i suoi haters, ovvero un gruppo di persone che si starebbero dando da fare per crearle problemi sul lavoro e nella vita privata.

Il 9 gennaio, ad esempio, la modella si è lamentata del fatto che qualcuno avrebbe segnalato l'account di un suo brand e Instagram gliel'avrebbe sospeso a tempo indeterminato.

L'ex concorrente del Grande Fratello, inoltre, è sparita da TikTok da diverse ore, ma i suoi fan si augurano che sia stata lei a mettere in stand-by il profilo per proteggerlo da eventuali attacchi esterni.

Chi sostiene Prestes è furioso per quello che è accaduto negli ultimi giorni, e tra questi c'è anche un'esperta di gossip che non ha avuto timore nell'esporsi per difendere la 35enne dai suoi "odiatori".

Le parole di Marzano a favore di Helena

Quando i fan di Helena le hanno chiesto cosa pensa di quello che è successo, Deianira Marzano non ci ha pensato due volte a schierarsi contro tutte le persone che avrebbero contribuito alla sospensione di un account con il quale Prestes lavora.

"Mi fa inorridire quello che le stanno facendo", ha esordito l'esperta di gossip in uno sfogo che ha raccolto molti consensi tra i sostenitori della modella.

"Tentate di sabotarla nel suo lavoro, è grave. Così come è assurdo sindacare sul fatto che Javier la difenda o meno. Nessuno di loro è tenuto a darvi spiegazioni", ha chiosato l'influencer su Instagram.

Le ultime frecciatine su X

Visto che molti suoi account social sono sospesi, Helena ha scelto di comunicare con i fan tramite X.

Dopo aver denunciato i problemi che le avrebbero causato gli hater, la 35enne ha invitato i suoi sostenitori a concentrarsi sulle cose belle: "Usate il vostro tempo a dimostrare amore qui, vale molto di più. Segnalate gli hater, la loro è un'adorazione non scritta".