Continua la "battaglia" agli haters di Helena Prestes da parte delle persone che le vogliono bene: dopo Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti, è stata Deianira Marzano ad esporsi pubblicamente per dirne quattro ad un'utente che offenderebbe la modella quasi quotidianamente. L'esperta di gossip, infatti, ha pubblicato il messaggio che una ragazza le avrebbe inviato tempo fa per chiederle come fare per partecipare ad un reality, poi ha sottolineato che sarebbe la stessa che insulterebbe l'ex concorrente del Grande Fratello tramite i social solo per emergere.

Il racconto dell'esperta di gossip in difesa di Helena

Nel giorno in cui Helena e Javier festeggiano undici mesi d'amore, sul web si sta parlando molto della presa di posizione di Deianira Marzano nei confronti degli haters della modella, di una in particolare.

Consapevole del fatto che Prestes è sia amata che odiata dopo l'esperienza al Grande Fratello, l'esperta di gossip ci ha tenuto a raccontare un aneddoto che coinvolgerebbe una persona che non risparmierebbe critiche e duri attacchi alla 35enne.

"Da tempo mi arrivano segnalazioni su una ragazza che offende Helena. Per curiosità sono andata a vedere il suo profilo e ho notato che tempo fa mi ha scritto. Ho ritenuto doveroso mostrare che dietro a queste offese c'è solo una persona che cerca visibilità", ha scritto l'influencer in una storia che ha postato sul suo account di Instagram.

Marzano ha anche condiviso con i suoi follower il messaggio che l'hater di Helena le avrebbe inviato in direct: "Vorrei farei un reality. Leggo che hai un'agenzia. Ho tante cose da dimostrare, vorrei una possibilità. Come posso propormi?".

Il parere degli utenti di X

La presa di posizione di Deianira Marzano ha fatto piacere ai fan di Helena, in particolare a quelli che non ne possono più di leggere offese nei confronti della loro beniamina.

"Noi ci vediamo sempre lungo ed è meglio che taccio", "Era doveroso condividere questa storia", "Questo conferma quello che già si sapeva, che pena che fanno certe persone", "Hai capito dove voleva arrivare la signora", "Anche Javier dovrebbe sapere a chi ha rilasciato un'intervista", "Spero che Javier lo vedrà prima o poi", "Al peggio non c'è mai fine", "Grazie a Deianira", "Ma come si permette di offendere Helena?

Neanche in un'altra vita sarà come lei", si legge su X in questi giorni.

Il mesiversario degli Helevier

Oggi, 7 gennaio, Helena e Javier tagliano un importante traguardo: quelli che al Grande Fratello venivano chiamati gli Helevier, festeggiano undici mesi d'amore.

A febbraio, dunque, sarà un anno da quando è sbocciato il sentimento tra due ragazzi seguitissimi e amatissimi anche fuori dalle mura più spiate d'Italia.