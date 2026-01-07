Oggi, 7 gennaio, sono passati esattamente sette mesi da quando Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di far evolvere il loro rapporto d'amicizia in qualcosa di più profondo. Come hanno ricordato molti fan sui social, in queste ore gli Helevier tagliano un importante traguardo: i primi undici mesi in coppia, la maggior parte dei quali vissuti fuori dalla casa del Grande Fratello, quindi nella vita reale.

La relazione nata al GF dura nel tempo

Il giorno 7 di ogni mese i fan di Helena e Javier ricordano cos'è successo al Grande Fratello nel febbraio 2025: è proprio in quell'occasione, infatti, che sono nati gli Helevier, una coppia solida che sta durando nel tempo.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, i sostenitori di Prestes e Martinez hanno condiviso molti messaggi d'affetto sui social, la maggior parte dei quali per festeggiare il loro undicesimo mesiversario.

BUON 1⃣1⃣ ° MESIVERSARIO 💞🍾🥂 A HELENA 🐯 E JAVIER 🐻 OVVERO 🤔 ALLA COPPIA PIÙ BELLA 🥰 INNAMORATA 💖 E DIVERTENTE 🤣 CHE CI SIA ❣️



THAT'S AMORE... 👇🎶🎵❣️ 😉#HELEVIER #HELENERS #JAVI7 #PRESTINEZ pic.twitter.com/C0O04Bou9i — paul vialli (@PaulVialli) January 6, 2026

Tra poche settimane, infatti, la modella e il pallavolista taglieranno un importantissimo traguardo, quello del primo anno da fidanzati.

Helena e Javier stanno smentendo con i fatti tutti quelli che non credevano nel loro amore, infatti convivono da tempo e stanno facendo seri progetti per il futuro.

L'affetto dei fan per Helena e Javier

In queste ore su X si possono trovare tantissimi messaggi per l'undicesimo mesiversario degli Helevier, post con foto e parole d'affetto per l'amatissima coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello quasi un anno fa.

"Buon mesiversario alla coppia più bella, innamorata e divertente che ci sia", "That's amore", "Tanti auguri alle nostre meraviglie", "Undici mesi di voi", "Alla faccia degli haters", "Undici mesi di vero amore, complicità, di qualcosa di magico", "Stanno condividendo tutto, a partire dalla quotidianità, ed è bellissimo", "La storia più incredibile che conosco", si legge sui social il 7 gennaio.

Dall'amicizia all'amore tra le mura più spiate d'Italia

Chi ha guardato l'edizione 2024/2025 del Grande Fratello ricorderà che Helena e Javier sono stati amici per diversi mesi, anzi entrambi hanno avuto altri flirt prima di scoprirsi innamorati.

La modella ha avuto un rapporto di alti e bassi con Lorenzo, invece il pallavolista si è avvicinato a più coinquiline (Shaila, Zeudi e Chiara) prima di rendersi conto che Prestes era la persona più adatta per stargli accanto.

Gli Helevier hanno riscosso molto successo tra i fan del reality, tant'è che ancora oggi a distanza di più un anno sono in moltissimi a sostenerli e a seguirli sui social.

Helena e Javier vivono insieme a Terni dallo scorso settembre, ma non è da escludere che potrebbero cambiare città dopo la fine della stagione.