I fan di Helena Prestes e Javier Martinez hanno una memoria di ferro: oggi, 31 gennaio, in tantissimi hanno ricordato che esattamente un anno fa sulla casa del Grande Fratello è passato un aereo che ha cambiato le sorti del rapporto tra quelli che sono stati ribattezzati gli Helevier. "Brasil o nada", recitava lo striscione inviato dal fratello, dalla cognata e da una parte del fandom del pallavolista, che pochi giorni dopo ha deciso di trasformare l'amicizia con la modella in qualcosa di più.

L'anniversario dell'inizio degli Helevier

Sono passate poche ore da quando è rientrata in Italia, ma Helena ha già fatto tantissime cose: dopo aver portato a termine alcuni impegni di lavoro, la modella ha preso un treno direzione Terni, dove ad aspettarla c'è il suo Javier.

Il 31 gennaio, però, è un giorno importante non solo per la reunion tra gli Helevier dopo più di due settimane: oggi, infatti, ricade l'anniversario di uno dei momenti più emozionanti e decisivi per la coppia.

Esattamente 365 giorni fa, infatti, sulla casa del Grande Fratello passava un aereo con un messaggio che ha cambiato le sorti del rapporto tra Prestes e Martinez: "Brasil o nada", si leggeva sullo striscione che la famiglia e il fandom avevano inviato a Javier per fargli aprire gli occhi sulla persona che lui considerava solo un'amica.

A distanza di una settimana da questo episodio, il pallavolista e la modella si sono fidanzati e tutt'ora sono felicemente insieme.

esattamente un anno fa l'aereo che ha fatto la storia✨ pic.twitter.com/PTbbADnS4L — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 31, 2026

Il ricordo dei fan di Helena e Javier

L'aereo con il messaggio "Brasil o nada" è stato il vero punto di svolta nel rapporto tra Helena e Javier, e i fan del loro amore lo sanno benissimo.

"Esattamente un anno fa sulla casa del GF passava l'aereo che ha fatto la storia", "Che ricordi", "Ma è già passato un anno? Che momento indimenticabile", "Quanto ho goduto quel giorno", "Tra poco saranno uno tra le braccia dell'altro, non è un caso che accadrà oggi", "Quanto eravamo felici", "Tutto stupendo", si legge su X in queste ore.

Il viaggio verso Terni

Helena è tornata in Italia da meno di 24 ore (è stata in Brasile circa due settimane per prendersi cura del padre), e ha già ripreso la sua vita fatta di impegni e viaggi da una città all'altra.

Dopo aver soggiornato una notte a Milano, la modella è salita sul treno che la riporterà dove vive dallo scorso autunno con il compagno Javier e la cagnolina Amy, a Terni.