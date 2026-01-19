Nonostante gli attacchi degli hater, Helena Prestes e Javier Martinez sono più uniti che mai e il loro amore ha conquistato tutte le persone che gli girano intorno. Alcuni fan, ad esempio, hanno notato che il padre della modella ha messo "mi piace" a diversi scatti di coppia, invece la migliore amica della donna ha parlato benissimo del pallavolista in diretta su TikTok.

Il gesto del papà di Helena sui social

In questi giorni Helena si trova in Brasile per stare accanto al padre, vittima di un incidente piuttosto serio e attualmente ricoverato in ospedale.

Come ha spiegato la modella in live su TikTok, Javier non l'ha accompagnata perché è impegnato con la squadra di pallavolo con la quale gioca in questa stagione, ma gli hater ci hanno messo pochi secondi ad attaccarlo sostenendo che non ci terrebbe abbastanza alla fidanzata.

A prendere le parti di Martinez sono stati in molti, anche in modo indiretto: il papà di Prestes, per esempio, ha messo "mi piace" a diverse foto di coppia su Instagram e il suo gesto conferma che approva la relazione ed è felice dell'uomo che la figlia ha accanto da quasi un anno.

La storia d'amore approvata da parenti e amici

Javier piace sia alla famiglia (ha un bellissimo rapporto anche con Mariana, sorella della fidanzata) che alle amiche di Helena, in particolare alla ragazza con la quale sta trascorrendo queste giornate in Brasile.

"L'ho conosciuto, è bello e bravo", ha dichiarato la migliore amica di Prestes a chi le ha chiesto un parere su Martinez in live su TikTok.

L'affetto dei fan per gli Helevier

Helena e Javier possono contare sull'affetto di parenti e amici, ma anche sull'amore di tantissimi fan: da più di un anno, infatti, la coppia è supportata da un fandom numerosissimo e pronto a tutto pur di difenderli dagli hater e dalle critiche in generale.

"Il papà di Helena è dalla loro parte, lo sapevo", "Un bel like per il vostro amore", "Questo like del signor Prestes è da spargere ovunque, soprattutto tra chi non crede in loro", "La sua benedizione al vostro amore è la cosa più importante", "Siete arrivati dritti al cuore di tutti noi", "Che belle cose ha detto l'amica di Helena su Javier", si legge su X in questi giorni.