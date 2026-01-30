Oggi, 30 gennaio, Helena Prestes ha preso diversi aerei che l'hanno riportata in Italia dopo più di due settimane. Nell'attesa di prendere uno di questi voli, la modella ha fatto una diretta su TikTok e ha svelato alcuni dei progetti che ha per il futuro: dal maggior numero di contenuti in coppia con Javier Martinez all'esordio su una piattaforma dove non ha ancora spopolato, Twitch.

Le rivelazioni di Helena in diretta

In mattinata Helena è riuscita a radunare oltre 11.000 fan su TikTok, e il tutto preavviso.

Nel corso di questa live che ha fatto mentre aspettava un aereo, la modella ha confidato ai suoi follower cos'ha in programma di fare una volta che avrà ripreso tutte le sue attività in Italia.

"Io e Javier faremo tanti contenuti insieme, anche perché in maniera naturale succedono cose che fanno ridere", ha raccontato Prestes in diretta.

I sostenitori degli Helevier non vedono l'ora si scoprire cos'ha in mente la 35enne e soprattutto come coinvolgerà il fidanzato nei video e nelle foto di coppia che posterà d'ora in avanti.

Hele "io e javi faremo tanti contenuti insieme perché in maniera naturale succedono delle cose con lui che fanno troppo ridere"

casa Prestinez non è più un sogno

sento il profumo dei nostri diritti sempre più vicino✌🏻#helevier pic.twitter.com/DWGFI578j2 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 30, 2026

La curiosità dei fan degli Helevier

Helena potrebbe cominciare a pubblicare più contenuti con Javier già dalla prossima settimana, ovvero quando festeggerà il primo d'anno d'amore con la sua dolce metà.

"Casa prestinez non è più un sogno", "Finalmente si sono decisi a darci più contenuti", "Sicuramente saranno come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello", "Noi siamo qui ad aspettare", "Adoro, sta tornando a casa", "Tutto per me", "Non vedo l'ora di scoprire cosa sta progettando", si legge su X in queste ore.

Il successo sui social

Un'altra novità che Helena ha annunciato nel corso della live di oggi, 30 gennaio, è che a brevissimo sarà attiva anche su Twitch.

La modella ha già aperto un canale tutto suo su questa piattaforma, ma comincerà a usarlo nei prossimi giorni.

Il successo di Prestes sui social, comunque, è in crescita: le dirette che la 35enne fa quasi quotidianamente riescono a radunare migliaia di fan, ma anche su Instagram e su YouTube ha un numero altissimo di follower.

L'exploit di Helena sul web è avvenuto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, ma a distanza di quasi un anno dalla finale l'attenzione del pubblico è aumentata anziché diminuire.