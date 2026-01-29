Il 29 gennaio Helena Prestes si è svegliata di buonumore e ha deciso di condividere questo stato d'animo con le tantissime persona che la seguono sui social. La modella ha improvvisato un balletto sulle note della sua canzone preferita di questo periodo, dopodiché ha mostrato cosa fa la mattina per prepararsi ad una lunga giornata in Brasile. I fan hanno apprezzato molto questi contenuti, soprattutto perché hanno visto la loro beniamina sorridente e un po' più serena rispetto al recente passato.

I contenuti che piacciono ai fan

Anche se è in Brasile per stare vicina al papà, Helena non dimentica mai i suoi fan e ogni giorno pubblica foto e video per loro.

La mattina del 29 gennaio, ad esempio, Prestes ha condiviso su Instagram un breve filmato nel quale improvvisava un ballo sensuale sulle note di una canzone che sta ascoltando molto in questo periodo.

Questo contenuto ha conquistato tutto il fandom della modella, infatti è stato repostato da tantissimi utenti anche su X.

Helena ha condiviso un momento del suo mattino a casa, accompagnato dalla sua nuova canzone preferita.

“New favorite song unlocked” — iniziando la giornata con buone energie. 🔥🔓🎶

I complimenti per Helena

Molti fan hanno deciso di elogiare la bellezza e la forza di Helena dedicandole messaggi pieni d'affetto.

"Lei è proprio un incanto", "Trasmette gioia e solarità", "Fa sorridere solo guardandola", "Ha la stessa energia che aveva dentro la casa del Grande Fratello"; "La più bella del mondo", "Vederla così leggera è davvero bello", "Si merita il meglio", "Questa ragazza ha una forza incredibile", "Alle 7 del mattino è già così carica, la invidio", si legge su X in queste ore.

La dichiarazione d'amore di Javier

Come dimostrano i contenuti che ha postato sui social il 29 gennaio, Helena è ancora in Brasile e passa le sue giornate in compagnia della famiglia e degli amici di sempre.

In un'intervista che ha concesso di recente, però, Javier ha anticipato che presto la modella rientrerà in Italia e lui non vede l'ora di riabbracciarla.

"Voglio mandare un saluto alla mia dolce metà, che amo tanto, e che sta tornando", ha detto Martinez senza svelare il giorno in cui Prestes prender l'aereo che la riporterà a Terni.

Questa settimana la coppia si è ritrovata anche a dover smentire le voci che circolavano su una presunta crisi solo perché per qualche ora avrebbero smesso di seguirsi su Instagram.