Il 2026 è iniziato da pochi giorni, ma i fan di Helena Prestes non vedono l'ora di scoprire quando andrà in onda la puntata di Celebrity Chef alla quale la modella ha partecipato con il fidanzato Javier Martinez. Gli Helevier, infatti, si sfideranno nel programma condotto da Alessandro Borghese e solo il migliore si aggiudicherà la vittoria. In primavera, invece, su Prime Video sarà possibile vedere The fifty, il reality che è stato registrato lo scorso autunno e che vedrà la 35enne tra i protagonisti assoluti assieme all'ex "rivale" del Grande Fratello, Shaila Gatta.

Gli appuntamenti per rivedere Helena in televisione

Sono passati diversi mesi da quando Helena si è classificata seconda al Grande Fratello, ma la sua carriera è ancora in forte ascesa.

La modella manca dal piccolo schermo da un po' di tempo, ma i suoi tantissimi fan sanno già che presto la rivedranno.

A gennaio, infatti, inizierà la nuova edizione di Celebrity Chef e tra le coppie in gara ci saranno anche gli Helevier: Javier e Helena hanno già registrato la puntata incentrata sulla loro sfida culinaria, ma non si sa ancora il giorno preciso in cui andrà in onda.

La prossima primavera, invece, su Prime Video saranno pubblicale le puntate di The fifty, un nuovissimo reality in cui cinquanta personaggi famosi proveranno ad aggiudicarsi il montepremi finale affrontando e superando prove fisiche e di abilità.

Questo format è stato registrato lo scorso autunno, quindi da un po' si sa che tra i concorrenti c'era anche Shaila, ovvero l'"acerrima nemica" di Helena al GF 2024/2025.

Il progetto online che incuriosisce i fan

Helena è instancabile e, oltre a dedicarsi alla televisione e alla moda, quest'anno ha deciso di aprire un proprio canale su YouTube.

Come ha anticipato ai suoi fan nel corso di una recente diretta su TikTok, presto la 35enne di origini brasiliane inizierà a caricare online video esclusivi nei quali racconterà sia la sua vita privata (soprattutto quella di coppia con Javier) che quella professionale in giro per il mondo.

Successo per le dirette di coppia su TikTok

Nell'attesa di sbarcare su YouTube, quasi ogni giorno Helena fa una live su TikTok per condividere con i fan momenti della sua vita quotidiana.

Le dirette dell'ex concorrente del Grande Fratello riscuotono moltissimo successo, infatti sono migliaia (anche fino a 5mila al giorno) gli utenti che si collegano per vedere cosa succede a casa degli Helevier.

Sui social la modella è sia amata che criticata: sono diversi, infatti, gli haters che non perdono l'occasione per punzecchiare Prestes sull'eccessiva esposizione che farebbe del suo rapporto di coppia.