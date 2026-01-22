Una settimana fa Helena Prestes è volata in Brasile per sincerarsi delle condizioni di salute del papà dopo un incidente, e lo ha fatto lasciando in sospeso tutta la sua vita in Italia. Sui social, infatti, la modella ha aggiornato i fan su come sta suo padre e non ha nascosto la nostalgia che ha di casa e del fidanzato Javier Martinez.

Le parole di Helena che commuovono il web

Sono passati circa sette giorni da quando Helena ha mollato tutto ed è partita per il Brasile, dove si è ricongiunta con una parte della sua famiglia.

A distanza di una settimana dal suo arrivo a San Paolo, l'ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di condividere con i fan le emozioni che sta vivendo lontana da casa.

"Sono giorni difficili, ma papà è vivo e mi aggrappo a quello. Lui non ha nessun altro, quindi sono qui anche se non è stato un papà facile. Sono stanca, ma presente e non mollo. Faccio il mio meglio, devo farlo", ha scritto Prestes in quello che lei stessa ha definito un diario di bordo del periodo complicato che sta affrontando dall'altra parte del mondo.

Le videochiamate con Javier

Helena sta condividendo molto delle sue giornate in Brasile, anche i momenti in cui sente tanto la mancanza della sua vita in Italia.

L'altra sera, ad esempio, la modella ha pubblicato lo screenshot di una videochiamata che aveva appena fatto con Javier, che è rimasto a Terni con la loro cagnolina Amy.

Prestes si sta facendo forza perché sa che il padre ha bisogno di lei, e i suoi fan non possono fare altro che essere orgogliosi di lei e del carattere che sta dimostrando di avere in questa situazione.

I messaggi d'affetto per gli Helevier

L'amore dei fan per Helena cresce ogni giorno di più, e la conferma di ciò arriva dai tantissimi messaggi che le vengono dedicati quotidianamente sui social.

"Che tenerezza che mi fa in questo periodo, le voglio proprio bene", "Lei e Javier si mancano così tanto", "Vorrei abbracciarla forte", "Il vero amore si vede nelle difficoltà e loro lo stanno dimostrando", "Helena è una ragazza speciale", "Lei sa che Javier c'è sempre, è il suo porto sicuro anche a distanza", si legge su X in questi giorni in cui la modella si è mostrata molto nostalgica.