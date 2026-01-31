Il 30 gennaio Helena Prestes è rientrata in Italia dopo più di due settimane, ma non è andata subito a Terni per ricongiungersi con Javier Martinez. Tramite i suoi canali social, infatti, la modella ha svelato che è già tornata al lavoro e i primi impegni che ha da sbrigare sono a Milano. La "reunion" tra gli Helevier, dunque, è rimandata di qualche giorno per questioni professionali.

Cosa ha fatto Helena quando è atterrata in Italia

Dopo aver passato quasi tre settimane in Brasile, il 30 gennaio Helena è rientrata in Italia: i fan che si aspettavano che la modella volasse a Terni per riabbracciare Javier, però, saranno rimasti un po' delusi dalla notizia che lei ha deciso di rimettersi subito al lavoro.

Una volta scesa dall'aereo che l'ha riportata nel nostro Paese, Prestes si è recata a Milano dove aveva già degli impegni in sospeso da un po' di tempo.

In questi giorni, dunque, la 35enne proverà a riprendere tutte le attività che aveva messo in stand-by per andare a trovare il padre, vittima di un incidente e attualmente ricoverato in ospedale.

L'orgoglio dei fan

Tramite alcune storie che ha pubblicato su Instagram l'altra sera, dunque, Helena ha fatto sapere che si trova a Milano per motivi di lavoro e i suoi fan non hanno potuto fare altro che complimentarsi con lei per la forza che sta dimostrando in questo periodo così delicato.

"La cucciola non si ferma mai", "L'avevo detto che si sarebbe rimesse subito a lavorare, è instancabile", "Smettetela di romperle le scatole solo perché non è andata subito a Terni, deve lavorare", "Mi sarebbe piaciuto rivederla con Javier, ma se deve lavorare è giusto", si legge su X in queste ore.

Il successo nella moda e sui social

La carriera di Helena è in forte ascesa: da quando ha partecipato al Grande Fratello, infatti, Prestes non si è fermata un attimo e in meno di un anno è riuscita a togliersi tantissime soddisfazioni nell'ambito lavorativo.

La 35enne ha continuato a lavorare nella moda (cosa che faceva con successo anche prima del reality), ma il vero "boom" lo ha fatto sui social: la modella è seguitissima su Instagram, TikTok, YouTube e recentemente anche su Twitch e tutte le dirette che fa su queste piattaforme radunano migliaia di utenti.