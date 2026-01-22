L'esperienza al Grande Fratello ha permesso a Helena Prestes di acquisire tantissimi fan, gli stessi che in questo periodo la stanno difendendo a spada tratta dagli attacchi degli haters. Tra i sostenitori della modella ci sono anche molti uomini, e uno di questi si è esposto in maniera decisa spiegando che lei verrebbe offesa solo perché avrebbe seguito il cuore e non i fandom che la volevano in coppia con un'altra persona.

L'esperienza al GF prima e dopo il ripescaggio

Da mesi Helena è vittima di attacchi e critiche, e secondo i suoi fan il motivo di tutto ciò sarebbero le sue scelte sentimentali.

Tra le tante persone che hanno sostenuto la modella al Grande Fratello, infatti, c'è chi sperava in qualcosa di diverso per la sua vita: diversi fandom (soprattutto le Zelena), infatti, facevano il tifo per il rapporto che Prestes aveva instaurato con Zeudi, tant'è che sono state proprio le loro proteste a spingere gli autori a fare un ripescaggio tra i concorrenti eliminati.

Una volta rientrata nella casa, però, la 35enne si è dichiarata a Javier e molti suoi supporters si sono sentiti traditi: a distanza di più di un anno da questi avvenimenti, Helena sarebbe ancora presa di mira da chi si è illuso che il suo legame con Di Palma si potesse trasformare in qualcosa di più di un'amicizia.

Il messaggio d'affetto per Helena

A sostenere Helena sono sia donne che uomini, e in questi giorni proprio un fan ha deciso di esporsi sui social per spiegare il motivo per il quale la modella sarebbe criticata da più di un anno.

"Lei è offesa e bullizzata solo perché ha scelto l'amore vero e non una ship messa in piedi da gente pericolosa", ha scritto un utente su X raccogliendo tantissimi consensi.

La ship alla quale si riferiva questa persona è ovviamente quella con Zeudi, che al Grande Fratello ha appassionato una parte del pubblico finché Prestes non si è fidanzata con Javier.

La vita lontano dai riflettori

Nonostante le critiche e gli attacchi, Helena è sempre più convinta della decisione che ha preso quasi un anno fa: legarsi a Javier, l'uomo che le è sempre piaciuto e con il quale sta facendo progetti importanti per il futuro.

Al termine della stagione sportiva in corso, infatti, gli Helevier si trasferiranno nella casa di Lecco che hanno comprato di recente e inizieranno a dedicarsi a nuove sfide professionali, la maggior parte delle quali nel mondo della moda.