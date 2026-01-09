Oggi, 9 gennaio, Helena Prestes è stata vittima di uno o forse due attacchi da parte dei suoi haters. Su X, infatti, la modella ha denunciato la sospensione dell'account di un suo brand di abbigliamento, ma i fan si sono accorti che anche il suo profilo su TikTok non si trova più. Turbata dalla cattiveria di una parte degli utenti del web, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di rispondere a tono ricordando loro che il karma agirà quando meno se lo aspettano.

I profili social di Helena sotto attacco

In queste ore sul web si sta parlando molto della sparizione di due account social di Helena, in particolare quello di TikTok e quello di un brand di abbigliamento creato da lei.

In mattinata è stata la stessa modella a denunciare la sospensione del profilo del suo marchio di vestiti fatti all'uncinetto, e l'ha fatto con un duro sfogo che ha raccolto moltissimi consensi tra i suoi fan e non solo.

"Non immaginavo esistessero persone così. Ma farò un altro profilo, non c'è nessun problema. Io sono convinta che il karma farà il suo lavoro nei confronti di questi sfigati, quindi stare sereni", ha scritto Prestes su X il 9 gennaio.

Turbata dagli attacchi che ha ricevuto su più fronti dagli haters, la 35enne ha aggiunto: "Se fanno cadere il mio account di uncinetto, figurati cosa proveranno quando scopriranno i miei progetti futuri".

"Ripetiamo tutti insieme, l'invidia è una brutta bestia", ha chiosato l'amatissima ex concorrente del Grande Fratello.

Ma io non so nemmeno chi siano queste persone. non immaginavo esistessero.!!!!!

Faccio un altro profilo, non è un problema faccio un altro profilo…

Non avrei mai immaginato che qualcuno potesse arrivare a fare del male partendo da cose che mi riguardano… ma perché? 😂

In… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) January 9, 2026

La sparizione dell'account di TikTok

Nelle ultime ore anche il profilo di TikTok di Helena è sparito, e i fan temono un nuovo attacco degli haters alla loro beniamina.

"Io non trovo più il profilo, aiuto", "L'account non c'è più, a voi i commenti", "Che gentaglia", "Spero lo abbia chiuso lei per precauzione", "Neanche io lo trovo, cos'è successo?", "Sparito anche questo, assurdo", "Io voglio sperare che è stata lei a disattivarlo", "Esseri ignobili dovete lasciarla stare", "Ma cosa sta succedendo?", si legge su X di recente.

Dalla gioia per la casa nuova all'amarezza

In neppure 24 ore Helena è passata dalla gioia per l'acquisto di una nuova casa a Lecco (dove probabilmente andrà a vivere con Javier dopo l'estate) alla delusione per gli attacchi che ha subito dagli haters.

La modella, però, non ha perso il sorriso e ha contrattaccato svelando che i progetti ai quali sta lavorando potrebbero far arrabbiare ancora di più le persone che perdono il loro tempo a renderle la vita difficile.