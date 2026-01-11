Continua il botta e risposta a distanza tra Helena Prestes e i suoi hater. Dopo aver denunciato la sparizione di un account social che usava per lavoro, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di punzecchiare chi le andrebbe contro con parole "al veleno". Su X, infatti, la modella ha scritto che le persone che la criticherebbero lo farebbero per un'adorazione che avrebbero nei suoi confronti, un modo come un altro per attirare la sua attenzione.

Lo sfogo di Helena dopo le ultime vicissitudini

Nell'ultima settimana Helena ha dovuto far fronte a diversi attacchi, soprattutto quelli di chi continua a non credere alla sua storia d'amore con Javier.

Mentre si trovava a Lecco per comprare una nuova casa dove andrà a vivere con il fidanzato, la modella si è accorta che l'account Instagram del suo brand di vestiti fatti all'uncinetto era sparito: stando a quello che è emerso, questo profilo sarebbe sospeso dopo svariate segnalazioni da parte di quelli che la 35enne considera i suoi hater.

Dopo essersi sfogata con chi la segue su X, Prestes ha deciso di lanciare una frecciatina velenosa alla gente che da più di un anno starebbe facendo di tutto pur di creale problemi.

"La loro non è ossessione, smettiamola di dire questa parola. La loro è adorazione non scritta (l'ho inventato io", ha ironizzato l'ex concorrente del Grande Fratello sul web.

Smettiamo di dire questa parola ossessione portano in attività… e una adorazione indiscritta ( inventato io ) 😂 — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) January 9, 2026

Le opinioni dei fan su X

La frecciatina che Helena ha lanciato ai suoi hater, ha fatto esultare le tantissime persone che la supportano da quando l'hanno vista per la prima volta nella casa del Grande Fratello.

"Tu sei troppo per questa gente rosicona", "Io sono follemente innamorata di lei", "Non perdere mai la tua simpatia appresso a questo mondo tossico", "Adoro come li spegne", "Come si fa a non amarti?", "Sei la più divertente anche in momenti così", "Ti adoro e ti stimo", "Sei unica", si legge su X in questi giorni.

La reunion con i Tommavi

Rientrata a Terni dopo giornate di lavoro e polemiche, Helena ha deciso di invitare a casa due ragazzi con i quali ha condiviso l'esperienza al Grande Fratello.

Dal 10 gennaio, infatti, gli Helevier stanno trascorrendo momenti di svago con i Tommavi, ovvero Mariavittoria e Tommaso.

La reunion tra queste due amatissime coppie ha reso felici i sostenitori di tutti i protagonisti di un'edizione del reality che difficilmente verrà dimenticata.