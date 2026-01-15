Sono passati molti mesi dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello, ma Helena Prestes continua a ricevere amore e supporto quotidianamente. In questi giorni complicati a causa dell'incidente che ha avuto il padre in Brasile, la modella è rimasta colpita dall'ondata di affetto dei suoi sostenitori e li ha voluti ringraziare con un tenero messaggio che ha postato sui social.

Il ringraziamento di Helena per tutto il fandom

Nelle ultime ore Helena ha vissuto emozioni contrastanti (dall'ansia per la sparizione del padre alla gioia per il suo ritrovamento) e ha voluto condividerle tutte con chi la segue sui social.

Dopo essersi mostrata in lacrime, e dopo aver giustificato la sue scelta di continuare a lavorare nonostante tutto quello che è successo, la modella ha deciso di dire "grazie" a chi l'ha capita sin dall'inizio.

"Con voi non mi sento completamente sola. Il nostro rapporto è speciale, e mi fa pensare che non sono mai davvero sola", è il messaggio che Prestes ha pubblicato sui suoi account per tutte le persone che la sostengono a distanza.

I messaggi di vicinanza

Da quando si è saputo che Helena stava cercando il padre, del quale si erano perse le tracce in Brasile, tutto il suo fandom si è mobilitato per aiutare.

Anche dopo il ritrovamento dell'uomo in un ospedale è proseguita l'ondata di affetto nei confronti di tutta la famiglia Prestes, ed è proprio questo che ha emozionato la modella.

"In questo momento l'unica cosa da fare è inviare energia positiva", "La nostra guerriera ha un'anima pura", "Lei continua a lavorare anche se è distrutta, è da ammirare", "Forza Helena, siamo con te", "Supportiamola in tutto, anche nel suo lavoro", si legge su X in queste ore.

La dichiarazione d'amore a Javier

Risale a pochi giorni fa, invece, la risposta secca di Helena a chi continua a dubitare del suo sentimento per Javier.

"Non sono innamorata? Ancora? Ragazzi, io sono molto innamorata. Basta", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello mentre era in live su TikTok con l'amico Mattia.

Anche il pallavolista ha risposto a tono agli utenti che non credono nella sua storia d'amore, gli stessi che inventerebbero episodi mai accaduti pur di mettergli i bastoni tra le ruote.