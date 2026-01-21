Continua la "guerra" a distanza tra Helena Prestes e i suoi haters. Poche ore fa, infatti, la modella ha incolpato un fan club del Grande Fratello per la sospensione temporanea dell'account di un suo brand: secondo la 35enne, infatti, questo profilo Instagram con il quale lavora da oltre 4 anni sarebbe stato segnalato in massa da utenti che non la apprezzano e per questo vorrebbero metterle i bastoni tra le ruote.

Le frecciatine di Helena agli haters

Un paio di settimane fa Helena si è lamentata della sparizione da Instagram del profilo di un suo brand, e nelle scorse ore è tornata sull'argomento puntando il dito contro un preciso gruppo di persone.

"L'account di uncinetto, con il quale lavoravo da quasi 4 anni e che aveva oltre 20mila followers, è stato segnalato in massa per conto di fan club del Grande Fratello. Tutto questo senza un perché, pazzesco e impressionante", ha scritto Prestes in una storia che ha postato sui social.

Anche se non ha fatto il nome dei fandom che starebbe provando ad ostacolarla anche nella sua professione, la modella ha lasciato intendere che si tratterebbe di utenti che l'avrebbero presa in antipatia sin dalla sua partecipazione al reality di Canale 5, quindi da più di un anno.

dietro a questa pagina non c'è solo il lavoro di Hele ma anche di altre persone per cui forse è l'unico sostentamento che hanno procurare un danno solo perché state ferme ad un anno fa è vergognoso folle e vi dovete fare curare il lavoro non è un gioco è vita vera #helevier pic.twitter.com/iEpfBd6w4U — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 21, 2026

Il sostegno dei fan

Da mesi Helena fa i conti con gli attacchi degli haters, e spesso risponde a tono facendoli innervosire ancora di più.

"Dietro a quell'account c'è il lavoro di tante persone, è vergognoso quello che avete fatto", "Il lavoro non è un gioco, fatevi curare", "Forza Helena, siamo con te", "La gente è pazza, ferma a un anno fa", "Tutto questo perché non è andato in porto quello che volevano loro", "La cattiveria gli deve tornare tutta indietro", "Che rabbia", "Questi non sono fan, ma fanatici", "Sono ossessionati", si legge su X in queste ore.

I progetti e l'amore con Javier

Nonostante i continui attacchi degli haters, Helena non perde il sorriso e va avanti per la propria strada.

Da quando ha concluso l'esperienza al Grande Fratello, Prestes non si è fermata un attimo: in un anno, infatti, la modella è stata testimonial di tantissimi brand, ha partecipato a eventi in giro per l'Italia e ha comprato una casa a Lecco dove si trasferirà il prossimo anno insieme al fidanzato Javier.