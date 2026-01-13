Da mesi Helena Prestes è presa di mira dagli attacchi di chi è convinto che non sarebbe felice di vivere a Terni, una città molto diversa da Milano e dalle altre in cui ha abitato in passato. Stufa di queste critiche, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di smentire gli hater con un video nel quale balla divertita nella casa che condivide con Javier Martinez in Umbria.

La replica di Helena agli scettici

Sono passati alcuni mesi da quando Helena e Javier si sono trasferiti a Terni, ma sul web c'è ancora chi è convinto che la modella non sarebbe entusiasta di vivere in una città poco caotica o comunque diversa da Milano.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Prestes ha deciso di rispondere a chi la pensa in questo modo e lo ha fatto attraverso un video che ha conquistato e divertito tutti i suoi fan.

"Poverina quella ragazza, sarà triste a Terni. Io..", ha scritto la 35enne nel post dove si è mostrata intenta a riprodurre un ballo scatenato.

Per zittire tutte le persone che continuano a mettere in dubbio la sua felicità, Helena ha scelto di ballare in pigiama nella casa che sta condividendo con il fidanzato dallo scorso autunno.

Il supporto dei fan sui social

L'ennesima presa in giro di Helena nei confronti degli hater ha conquistato i suoi fan, gli stessi che non hanno perso tempo nel condividere il video del suo ballo della felicità a Terni.

"Questa è la risposta perfetta a chi dice che non è felice e che non ama Javier", "Sì, è proprio triste", "Che deliri che si leggono in giro", "Applausi per lei", "Queen, non ti smentisci mai", "Questi hater sono sempre più stupidi", "Poverina, si vede che vorrebbe essere altrove", "Ha fatto centro un'altra volta", "Adoro questa donna, come zittisce lei nessuno", "Arco e frecce", si legge su X in questi giorni.

L'appello degli Helevier in live

Nelle ultime ore in rete si è parlato di Helena anche per l'appello che ha fatto con Javier ai loro tantissimi fan.

Dopo aver spacchettato molti regali che sono arrivati a casa loro dopo le feste, gli Helevier hanno chiesto a chi li supporta di spendere i soldi in un altro modo, magari donandoli in beneficenza.

La modella e il pallavolista, infatti, apprezzano questi gesti d'affetto, ma preferirebbero non ricevere più oggetti di cui non hanno bisogno.