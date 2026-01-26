Risale ad un paio di settimane fa la denuncia di Helena Prestes della sparizione da Instagram dell'account di un suo brand: secondo la modella sarebbero stati gli haters a segnalare in massa il profilo e a provocarne la cancellazione dalla piattaforma. La 35enne, però, si è rimboccata le maniche e ha creato una nuova pagina social dove condividere foto e video di capi d'abbigliamento fatti all'uncinetto, una delle sue più grandi passioni.

La mossa di Helena che spiazza i suoi haters

Anche se è in Brasile per stare vicino al papà dopo un incidente, Helena non si ferma e da lì ha reagito ad una scorrettezza che avrebbe subito nell'ultimo periodo.

Non molto tempo fa, infatti, la modella ha accusato i suoi haters di aver segnalato in massa l'account di un brand che ha creato da zero e per il quale lavorano tante altre persone.

Dopo aver provato a recuperare la pagina che vantava oltre 20.000 followers, Prestes ha deciso di ripartire con una mossa ha spiazzato tutti.

"Abbiamo riaperto l'account del brand, che è una mia grande passione", ha raccontato la 35enne alle tantissime persone che la sostengono a distanza.

Il supporto del fandom

In pochi giorni questo nuovo profilo ha già accumulato oltre 5.000 followers e questa per Helena è l'ennesima vittoria sugli haters.

"Aiutiamola a far crescere il nuovo account", "Forza Helena", "Io mi sono già iscritta", "Sempre in prima linea", "L'ho fatto appena l'ha creato", "Sempre con te", "Sei unica", "Non farti abbattere", si legge su X da quando Prestes ha annunciato l'apertura di una nuova pagina del suo brand di vestiti fatti all'uncinetto.

Il progetti con Javier

Per Helena non solo il lavoro va alla grande: da quasi un anno, infatti, la modella fa coppia con Javier Martinez e con lui sogna di costruire qualcosa di molto importante.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web in questo periodo, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier (dai tempi in cui erano solo amici nella casa del Grande Fratello) sognerebbero le nozze e una famiglia tutta loro.

La storia d'amore tra i due va a gonfie vele e chi li sostiene non esclude che tra non molto potrebbero annunciare la data del matrimonio.