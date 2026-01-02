In questi giorni di festa, Helena Prestes e Javier Martinez stanno interagendo molto con i loro fan: tra Natale e Capodanno, infatti, i due hanno fatto diverse dirette su TikTok e hanno postato tanti contenuti di coppia su Instagram. L'altra sera, inoltre, la modella ha stuzzicato il compagno chiedendogli l'anello di fidanzamento, ma lui ci ha scherzato su dicendole che sarebbe troppo presto e che dovrebbe calmarsi un po' prima di essere davvero pronta alla proposta di matrimonio.

Il dialogo che entusiasma i fan

Il 1° gennaio Helena e Javier hanno fatto una diretta su TikTok e, anche se si trovavano a casa insieme, hanno scelto di chiacchierare come se fossero lontani (da diverse stanze dell'abitazione).

A questa live hanno partecipato oltre 7mila utenti, un vero e proprio successo se si pensa che Prestes e Martinez hanno concluso l'esperienza al Grande Fratello molti mesi fa, quindi l'hype su di loro dovrebbe essere calato.

Ad un certo punto, poi, la modella ha deciso di provocare bonariamente il fidanzato dicendogli che sarebbe il momento giusto per farle un regalo prezioso e importante per il loro futuro.

"Voglio l'anello", ha detto la 35enne mentre mostrava al compagno il dito dove metterebbe il gioiello che sta aspettando tanto.

"No, per ora no. Sei ancora troppo pazzerella, devi stare più calma", ha replicato il pallavolista prima di precisare che stava scherzando.

"Jamal voglio anello"

"No,per ora ancora no,perché tu sei ancora troppo pazza,tu devi stare un po' piu' calma😅sto scherzando 😅

vuoi morire? 😂😂😂

I commenti degli utenti di X

Il dolce e ironico botta e risposta tra Helena e Javier ha entusiasmato i fan, in particolare quelli che non vedono l'ora di assistere alla proposta di matrimonio del pallavolista alla loro beniamina.

"Sono troppo forti", "Hanno una complicità unica", "Lei è meravigliosa", "Si capisce che lui sta organizzando bene il tutto", "Non vedono l'ora entrambi, proprio come noi", "Sono stupendi", "Come se la ridono insieme", "Amori belli", si legge su X in queste ore.

I progetti futuri di Helena e Javier

Non è la prima volta che Helena parla apertamente di matrimonio e di quanto le piacerebbe sposarsi a breve, quindi la battuta che ha fatto a Javier in live non ha sorpreso chi segue la coppia da quando si è formata all'interno della casa del Grande Fratello.

Attualmente gli Helevier convivono a Terni (dove si sono trasferiti lo scorso autunno perché lui è nella squadra di pallavolo della città) e, nonostante ogni tanto circolino rumor su una presunta crisi o addirittura su un addio, i due sono sempre più uniti e innamorati.

I fan sono convinti che la proposta potrebbe arrivare tra qualche mese, magari già in occasione del loro primo anniversario, che sarà all'inizio di febbraio (il giorno 7 per la precisione).