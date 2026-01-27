L'altra sera il fandom degli Helevier ha vissuto un paio d'ore di ansia e preoccupazione: come dimostrano alcuni screenshot che circolano sul web, per poco tempo Helena Prestes e Javier Martinez non si sono più seguiti su Instagram e questo è bastato a scatenare i loro haters. La modella ha prontamente smentito i rumor che la volevano in crisi con il fidanzato, e tutto è tornato alla normalità quando sono ricomparsi i reciproci follow.

Il dettaglio che allarma il fandom di coppia

Cos'è successo tra Helena e Javier? Questa è la domanda che ha impazzato sui social la sera del 26 gennaio, in particolare da quando qualcuno ha fatto notare che i due non si seguivano più su Instagram.

Gli ex concorrenti del Grande Fratello sono rimasti in silenzio per diverse ore, e questo non ha fatto altro che aumentare l'ansia dei loro fan e scatenare i commenti negativi degli haters.

Sul web hanno impazzato diverse teorie, da un possibile bug della piattaforma a un gesto drastico del pallavolista per prendere le distanze dalla compagna che attualmente si trova in Brasile.

Il chiarimento di Helena sulle vicenda

Dopo neanche due ore Helena e Javier hanno ricominciato a seguirsi, ma questo non è bastato a frenare le cattiverie di chi è convinto che sarebbe successo qualcosa tra i due.

"Per farti bloccare hai combinato qualcosa e ora gli avrai detto di stare zitto per non perdere abbonati. Non fare la vittima per tuo padre", questo è il commento al quale Prestes ha deciso di rispondere per spegnere le chiacchiere che stavano circolando sulla sua storia d'amore.

"Che pazze che siete", è la replica della modella a tutte le persone che l'altra sera hanno parlato di una crisi in corso tra lei e Martinez per un follow sparito per alcune ore.

Buongiorno Helena ha deciso di sfamarci a prima mattina #helevier pic.twitter.com/ia7hwLDXXL — Lucia lucy👀 (@Lucia1242093501) January 27, 2026

Il supporto della gente per gli Helevier

La risposta pungente di Helena ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle tante persone che da oltre un anno sostengono lei e il suo rapporto d'amore con Javier.

"Lei ha deciso di sfamarci di prima mattina", "Ha fatto bene a parlare, dovrebbe farlo anche lui", "Ma come si fa a scrivere queste cose in un momento così delicato, la gente non sta bene", "Molti non conoscono i limiti", "Stavolta si è toccato il fondo", "Lei è una persona più forte di me, io sarei impazzita", "Io ho sempre creduto in loro", "Risponde da signora, come sempre", si legge su X in queste ore.